Bernardo Pantoja, el padre enfermo de Anabel, lanza un triste ruego tras la traición

Bernardo Pantoja, el hermano más discreto de la tonadillera Isabel, ha hecho saltar todas las alarmas por su delicado estado de salud. Permanece ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y las últimas noticias son bastante preocupantes. El programa Socialité ha descubierto que el paciente se encuentra mal y que ha pedido ver a sus seres queridos.

Bernardo Pantoja ha mantenido una relación complicada con su hija, pero la colaboradora le tiene un amor enorme. Desde que se enteró de que estaba en el hospital viajó para estar con él y no se ha separado ni un momento, pues la situación es grave. Sin embargo, el hermano de Isabel necesita más apoyo porque lleva mucho tiempo ingresado y su paciencia está agotándose.

“Bernardo se encuentra solo y pide a sus familiares que vayan a verle porque las noches en el hospital se hacen largas”, informan en Socialité. Sin embargo, la tonadillera no se encuentra con fuerzas de salir de Cantora, finca en la que reside y no ha ido a verle. Tampoco lo ha hecho Agustín, su otro hermano, quien prefiere estar al lado de la cantante.

“Hay muchísima preocupación por su estado de salud, con él se encuentra Anabel porque ha empeorado considerablemente. Ayer se trasladó a última hora, los medios le pillaron y ella no podía contestar porque estaba muy emocionada. Kiko Rivera también ha pasado por aquí, pero Isabel y Agustín Pantoja no y Bernardo les está esperando”, desliza una reportera de Socialité.

Su hija vive en Canarias, pero cuando se enteró de que su padre estaba enfermo hizo las maletas y se marchó a Sevilla. Bernardo Pantoja reside allí, concretamente en un domicilio que es propiedad de Isabel. La cantante tuvo una relación fantástica con él, pero en la actualidad parece que están algo separados.

Bernardo Pantoja preocupa: “Pronóstico nada favorable”

Bernardo es personaje demasiado polémico, por eso siempre ha estado en la sombra y los medios han hablado poco de él. Una reportera del programa Socialté asegura que “sus problemas de salud se acumulan” y que la situación es grave. La madre de Kiko Rivera está al tanto de todo, pero prefiere no desplazase al hospital porque ella tiene su propio drama.

Isabel lleva mucho tiempo sin salir de Cantora y los reporteros le acribillarán en cuanto tengan ocasión de hablar con ella. Es consciente de que “el pronóstico de Bernardo no es nada favorable”, pero no tiene fuerza suficiente para estar cerca de él. Siguiendo la información de Telecinco, el enfermo no ha perdido la esperanza y piensa que la cantante irá a visitarle.

Anabel ha descubierto que su padre tiene alrededor de él un ejército de traidores que no le hacen ningún bien. El programa Sálvame ha sometido a la máquina de la verdad a la tía del padre de Pantoja, y el resultado ha sido sorprendente. Ella le ha traicionado haciéndole “una fotografía en la que sale bastante desmejorado” supuestamente para vender el material

Bernardo Pantoja se reencuentra con Kiko Rivera

Isabel ha roto el vínculo que le unía a Kiko Rivera porque el DJ ha hablado mal de ella en una infinidad de medios. Kiko ha sido acusado de traicionar a su familia por dinero, pero hay alguien a quien le tiene un cariño especial. Estamos hablando de Bernardo Pantoja, por eso ha ido a verle al hospital en el que está ingresado.

Anabel ha tocado fondo y el equipo de Socialité ha sacado a la luz su estrategia: podría estar preparando una exclusiva. Supuestamente la colaboradora sevillana quiere conceder una entrevista explicando su presunta reconciliación con Omar Sánchez. Todo es una teoría del programa, no han aportado pruebas factibles.