Belén Esteban, acusada de ignorar a una niña enferma que le ha pedido auxilio urgente

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y el público pensaba que conocía su comportamiento.

Fue coronada princesa del pueblo en la primera década de los 2000 y desde entonces no ha dejado de trabajar en los platós de televisión.

Su entorno asegura que es una persona solidaria, pero esta afirmación ha sido cuestionada por una familia que necesita su ayuda.

Belén Esteban, según ha contado en más de una ocasión, ha donado mucho dinero a organizaciones benéficas.

Este gesto le ha convertido en una heroína, pero quizá fuera de cámaras tenga un comportamiento más que cuestionable.

El portal Informalia ha hablado con Margarita, una mujer que se puso en contacto con la tertuliana porque estaba desesperada.

| Europa Press

Belén ha hecho caso omiso a la llamada de Margartita, a pesar de que hace años coincidió con ella en el plató de El programa de Ana Rosa.

La colaboradora supuestamente se ofreció a ayudar en todo lo que le fuera posible, pero no ha cumplido con su promesa. La familia afectada ha sacado este escándalo a luz porque considera que el público debe conocer la verdadera cara de Esteban.

Belén no tiene obligación de ayudar a nadie, pero es cierto que tiene fama de ser una persona completamente solidaria y comprometida. Margarita es madre de Vanessa, quien es conocida como La Niña de Cristal, y ambas necesitan ayuda urgente.

La ex de Jesulín de Ubrique, según publica Informalia, no se ha compadecido de la situación y hay mucha gente decepcionada.

Belén Esteban, al descubierto: “Estamos desesperadas”

Belén donó el premio que recibió al granar el concurso Gran Hermano VIP y en más de una ocasión ha concedido entrevistas gratuitamente.

Por eso todo el mundo piensa que es una persona comprometida y solidaria, aunque el público podría estar equivocado. La madre de La Niña de Cristal ha hablado para dejar claro que Esteban no se ha portado bien con ella.

| Mediaset

“Me dijeron que Belén era una mujer muy solidaria y muy sensible y nosotras estamos desesperadas porque contamos con muy pocos recursos. Yo tan solo quería que usara su popularidad y sus contactos para ver si me conseguía un trabajo de limpiadora. Pero no tuvimos respuesta y me llevé una decepción grande porque ni siquiera se preocupó por la salud de mi hija”, declara Margarita en Informalia.

Esteban está en una situación comprometida, pues se ha hecho famosa gracias al papel que ha ocupado en la educación de su hija Andrea.

La colaboradora presume de ser una madre coraje y es cierto, pues ha criado a Andreíta de una forma excelente. Pero ha perdido muchos puntos al no preocuparse de otra madre que está desesperada por sacar adelante a una niña enferma.

Belén Esteban recibió un mensaje y no hizo nada

Belén, siempre siguiendo los datos publicados en Informalia, recibió un mensaje de la madre de Vanessa, una persona que está enferma y necesita ayuda.

“Busco una casa para trabajar un par de horas por la mañana, pero no encuentro nada. Quería hablar contigo para ver si hay manera de pedir trabajo a través de tu programa, alguien me dijo que hablara contigo”, le dijo exactamente.

La madre de Andrea Janeiro ni siquiera se molestó en contestar a Margarita, quien está indignada y ha sacado el escándalo a la luz. También es cierto que lo justo sería escuchar la versión de Esteban, pues quizá pueda explicar el motivo por el que no ha querido o podido ayudar.

Aunque es posible que el público no compre sus excusas, pues ya hay mucha gente molesta con la colaboradora.

La ex de Jesulín deberá dar explicaciones antes de que sea demasiado tarde.

Algunos de sus enemigos, como por ejemplo Olvido Hormigos, ya aseguró que la polemista no era tan buena como quería dar a entender. Pero lo más sensato es poner sobre la mesa su punto de vista, pues quizá exista una explicación para comprender lo que ha sucedido.