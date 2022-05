Ana Rosa Quintana y las lágrimas en su programa tras saberse la verdad

Ana Rosa Quintana no ha podido contener la emoción después de ver a su compañera, Patricia Pardo, al borde del llanto. Y es que, su sustituta acaba de recibir una noticia muy importante para su carrera profesional.

A pesar de que ya está muy cerca de retomar sus funciones dentro de El programa de Ana Rosa, la periodista sigue recuperándose de aquel cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre del 2021.

| Europa Press

Mientras que Ana Rosa Quintana llega al final de este complicado viaje, la pareja de Christian Gálvez, Joaquín Prat y Ana Terradillos siguen conduciendo este matinal de Telecinco como han hecho durante todos estos meses.

Y tan mal no lo han estado haciendo cuando una de las sustitutas de 'la reina de las mañana' ha recibido un importante premio dentro del mundo de la comunicación.

Ana Rosa Quintana se alegra por su amiga Patricia Pardo

Ana Rosa Quintana no puede estar más orgullosa de su sustituta. Y es que, en estos seis meses, Patricia Pardo ha sido capaz de demostrar con creces sus dotes para la comunicación.

Durante la emisión de este lunes, 9 de mayo, una de las redactoras de El programa de Ana Rosa interrumpió el ritmo del formato para compartir con todos los espectadores una importante noticia.

Hacia el final del bloque de actualidad, la presentadora de Telecinco recibió una información que no esperaba. "Te pido paso porque tenemos una importantísima información que queremos compartir con todos nuestros espectadores", aseguró Miriam Gimeno desde la redacción.

| Mediaset

Desde su casa, Ana Rosa Quintana no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. "Estamos contentos de poder hacerlo porque es algo muy positivo. La protagonista de la noticia eres tú, Patri", dijo la periodista a continuación.

"Nuestra presentadora, Patricia Pardo, es una de las galardonadas con la Antena de Plata 2022, uno de los premios más reconocidos de nuestro gremio, otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y TV de Madrid (ARTV)", aseguró la joven, dejando a la gallega sin palabras.

Este importante premio "reconoce la labor profesional de nuestra presentadora, su trayectoria a lo largo de todo este curso al frente de la actualidad y, por supuesto, su trayectoria periodística hasta la fecha".

Aunque la sustituta de Ana Rosa Quintana tendrá que esperar hasta el próximo 3 de junio para recoger su premio, su equipo de redactores quisieron "trasladarle su más sincera enhorabuena" y aseguraron que "están orgullosos de ella".

Por su parte, Patricia quiso dejar claro que no son "su redacción". "Sois mis amigos y compañeros. Sabéis que os quiero, lo sabéis bien, de corazón. No me puedo sentir más querida y más valorada por todos".

Ana Rosa Quintana confía plenamente en su equipo

Ana Rosa Quintana se retiró de la televisión muy tranquila porque sabía que su programa se quedaba en buenas manos. Y es que, a pesar de la importante caída de audiencia que Mediaset España ha experimentado en los últimos meses, este matinal sigue siendo uno de los formatos más vistos de toda la televisión.

Por eso, Patricia Pardo ha querido destacar durante su pequeño discurso la importante labor que ha llevado a cabo su equipo en todo este tiempo.

| La Noticia Digital

"Quiero decirles a los espectadores que esta gente trabaja exactamente igual con un 16% que con un 26%. De verdad, no puedo estar más emocionada y más agradecida. Sobre todo por la sección de actualidad, que son los más currantes".

"Me alegro sobre todo por mis padres, mi madre está muy emocionada. Es como cuando das un regalo, que te hace más ilusión a ti. No he llorado, ¿eh? Estoy a punto, pero no".