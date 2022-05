Ana Rosa Quintana aprieta el botón desde casa y corta la relación

Ana Rosa Quintana está ya muy cansada de los jueguecitos que se trae su compañera Marta Riesco entre manos. Por eso, todo apunta a que esta polémica reportera tiene los días contados en El programa de AR.

Y es que, desde que comenzó su relación con Antonio David Flores, la periodista no ha parado de protagonizar escándalos. Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de su jefa ha sido, sin duda, su último desencuentro con Rociíto.

| Mediaset

La trabajadora de Ana Rosa aseguró hace unos días que la hija de Rocío Jurado había intentado ponerse en contacto con ella para proponerle trabajar juntas.

"Recibo una llamada del director de una revista muy importante. Me dice que Rocío quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo".

▶️ Crece la preocupación por el estado de Ana Rosa Quintana tras los últimos reproches

Ahora, y después de ser desmentida por el propio Luis Pliego, director de la revista Lecturas, Carrasco ha regresado con la prueba definitiva de que su rival está mintiendo. Este martes, 3 de mayo, la televisiva llevó a Sálvame el vídeo de las cámaras de seguridad del restaurante donde supuestamente se produjo esa llamada.

"Visto lo que hemos visto, puedo decir y digo con la boca muy grande que yo nunca he llamado a Marta Riesco", aseguró, dejando a la audiencia de este programa totalmente confusa.

Tras ver estas pruebas, la productora de Ana Rosa Quintana se estaría planteando dejar de contar con la actual pareja de Antonio David Flores.

Ana Rosa está muy enfadada

A pesar de su baja laboral, Ana Rosa Quintana sigue muy pendiente de todo lo que sucede alrededor de los programas que pertenecen a su productora, Unicorn Content. Y claro, los últimos escándalos televisivos de Marta Riesco no han pasado desapercibidos para ella.

'La reina de las mañanas' ya está harta de que su trabajadora haya dejado de lado su profesionalidad para subirse al carro de las polémicas. Por esa razón, y tras ver las pruebas que Carrasco tiene en su poder, le ha puesto un ultimátum a su compañera.

Desde que salió a la luz este vídeo, la reportera no ha vuelto a aparecer en ninguno de los programas de Telecinco, ni siquiera en El programa de Ana Rosa, formato en el que trabaja desde hace años.

Todo apunta a que esta desaparición responde a una decisión que, tanto Ana Rosa Quintana como su productora, han tomado respecto a la periodista. Ahora, los medios de comunicación de nuestro país se han hecho eco de las medidas que han tomado contra ella.

Durante la emisión de este martes, 3 de mayo, Jorge Javier aseguró en Sálvame que Marta Riesco ha recibido un ultimátum que podría poner en peligro su trabajo en El programa de Ana Rosa y Ya son las 8.

| Mediaset

"Me han contado que, lógicamente, desde su productora le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres ella", aseguró el presentador tras mostrar el vídeo que desmienten su testimonio.

Según aseguró el catalán, la productora de Ana Rosa le habría exigido a su trabajadora que mostrara todas las pruebas que, supuestamente, dice tener. Y es que, de no enseñarlas, la novia de Antonio David podría poner en juego su futuro dentro de Telecinco.

Ana Rosa Quintana queda en evidencia por culpa de Marta Riesco

Ana Rosa Quintana no puede olvidar el bochornoso episodio que le hizo vivir Marta Riesco hace unos meses. Y es que, según apuntan en Sálvame, la reportera de Telecinco le hizo leer un comunicado a su jefa que nada tiene que ver con la realidad.

Este martes, y mientras los colaboradores de este formato vespertino analizaban las pruebas que había llevado Rocío, salió a relucir este episodio.

| La Noticia Digital

Todo empezó cuando se comenzó a cuestionar la credibilidad de Marta. Kiko Hernández no puede entender cómo Ana Rosa Quintana se ha llegado a creer la versión de su compañera.

"Pero, ¿cómo pueden decir que nunca miente Marta Riesco? Si le hizo leer a Ana Rosa Quintana un comunicado que era falso. Si se lo hizo a su propia jefa, a Ana Rosa Quintana, que es el top. Pero, ¿cómo podéis decir que nunca miente?", sentenció Jorge Javier.