Carlota Corredera supera la ruptura y toma una decisión sin su marido

Carlota Corredera era uno de los rostros más poderosos de Telecinco, pero estaba sometida a mucha presión y decidió cambiar de vida. El 25 de marzo de 2022 tomó una de las decisiones más complicadas de su trayectoria: romper su relación con Sálvame. A partir de ese momento dejó de presentar el popular programa porque supuestamente tenía otro proyecto encima de la mesa.

Carlota Corredera ha estado en paradero desconocido desde que abandonó Sálvame, pero ya ha asumido la ruptura y está preparada para pasar a la acción. Recientemente ha compartido una fotografía en sus redes sociales sin la compañía de su marido Carlos, pero muy bien rodeada. Se ha reunido con dos de sus compañeras más especiales: Terelu Campos y María Patiño.

| GTRES

Carlota Corredera guarda un recuerdo estupendo de su etapa en programa de Jorge Javier, pero ha llegado el momento de emprender una nueva aventura. Los últimos meses fueron complicados porque defendió a Rocío Carrasco y alzar la bandera del feminismo, atrevimiento que tuvo que pagar caro. Miles de seguidores se movilizaron para exigir su despido y terminaron consiguiendo su desaparición de Telecinco.

Carlota Corredera ha asumido que ya no forma parte de Sálvame, pero no le guarda rencor a nadie y sigue tiendo relación con sus excompañeros. Ha asumido que la ruptura es definitiva y no tiene ningún problema en reconocer que ya no es consumidora del programa. “No lo he vuelto a ver, creo que cuando realmente te despides para poder volar es necesario hacer un poco hacer reset”.

Corredera ha dejado claro que sigue teniendo grandes amigas, “Mi corazón siempre pertenecerá a Sálvame, pero es verdad que he decidido no verlo para desengancharme. Porque yo he sido adicta, como trabajadora y como espectadora”, comentó en una de sus últimas entrevistas.

Carlota Corredera cuenta la verdad: “Mi vida había terminado”

Carlota Corredera cuenta con el apoyo de Carlos Maza, padre de su hija, así que su nueva aventura no le ha robado el sueño. Pero sí ha reconocido que está algo preocupada porque llevaba mucho tiempo trabajando con Jorge Javier y ahora debe adaptarse de nuevo. Según ha salido publicado, va a ser directora y presentadora de un programa que pretende revolucionar Telecinco.

| Mediaset

La gallega ha compartido una imagen muy especial que demuestra que ha sido una buena compañera. Terelu Campos ha ocupado el puesto que ha dejado libre, pero esto no ha supuesto ningún problema entre ellas. Carlota Corredera entiende que su amiga también es presentadora y sabe que maneja Sálvame mejor que nadie, así que es un buen fichaje.

La antigua sustituta de Jorge Javier no ha dado demasiados detalles del nuevo espacio que está preparando, pero asegura que existe. No ha sido despedida de ningún sitio, ha sido ella la que ha roto la relación para poder disfrutar de una nueva experiencia.

“Estoy trabajando en un proyecto que es muy especial para mí. Me da mucho vértigo porque salir de Sálvame es salir de mi nido, pero después de 13 años tenemos que vivir otras vidas. En Sálvame mi vida había terminado”, comentó después de la ruptura.

Carlota Corredera quiere proteger a su marido

Carlota Corredera ha abandonado el programa vespertino por muchos motivos y es posible que su marido haya tenido mucho que ver. La audiencia le situó en el punto de mira y él es una persona anónima que no se merece recibir críticas. Los detractores de la presentadora le acusaron de graves atrevimientos, así que no ha tenido más remedio que cortar por lo sano.

Carlos Maza continúa trabajando en La Fábrica de la Tele, productora para la que ejerce de cámara. No quiere tener ningún tipo de protagonismo, así que es probable que se haya alegrado de la decisión de su mujer.