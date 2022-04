Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para su vuelta al trabajo

Ana Rosa Quintana ya ve luz al final del túnel. Después de cinco meses alejada del foco mediático, la presentadora de El programa de AR está contando los días que le quedan para recuperar su antigua vida.

El pasado 2 de noviembre, 'La reina de las mañanas' anunció que se retiraba de la televisión de forma indefinida para someterse a un tratamiento contra ese cáncer de mama que había puesto en peligro su salud.

"Tengo que despedirme por una temporada porque me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia", anunció en su momento.

Desde entonces, y a pesar de su delicado estado de salud, Ana Rosa Quintana siempre ha mostrado su lado más fuerte y optimista. Ahora, parece que todo son buenas noticias y que su infierno está a punto de terminar.

Ana Rosa Quintana, en la recta final de su tratamiento

Ana Rosa Quintana no es una mujer que se rinda con facilidad, eso ya lo sabemos. Ahora, y después de meses luchando, la presentadora de Telecinco está a un paso de poder recuperar todo lo que ha tenido que dejar atrás.

Gracias a las palabras de su compañero y amigo Joaquín Prat podemos saber en qué punto del tratamiento se encuentra su jefa.

Hace unos días, la empresaria subió a su perfil de Instagram una fotografía suya practicando yoga. Y fue, precisamente, en esta publicación donde su sustituto dio algunas pistas sobre su estado de salud.

"Parece que no se haya sometido a un tratamiento de quimioterapia por el estado de ánimo y su físico. Por el estado de ánimo y el estado físico, parece como si no fuera a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas unos días", escribió Joaquín en los comentarios de esta instantánea.

El amigo de Ana Rosa Quintana reveló que, en los próximos días, se tendrá que someter a una intervención quirúrgica para terminar de una vez por todas con cualquier resto de su enfermedad. Todo apunta que esta operación se llevará a cabo tras las vacaciones de Semana Santa.

Ana Rosa Quintana ha hecho cambios en su vida

A pesar de no haber finalizado su tratamiento, Ana Rosa Quintana ya ha empezado a recuperar parte de su antigua vida. Hace unos días, la periodista acudió al cumpleaños de su gran amigo y abogado personal, Luis Miguel Martín Rubio.

Ahora, las cámaras de Diez minutos han captado en exclusiva unas imágenes de la presentadora muy bien acompañada. Esta semana, 'La reina de las mañanas' se ha dejado ver junto a su marido, empresario Juan Muñoz, disfrutando de un merecido almuerzo en uno de sus restaurantes favoritos de la capital.

Aunque lo que más ha impactado ha sido su apariencia. Y es que quién diría, después de ver estas imágenes, que Ana Rosa Quintana lleva más de cinco meses luchando contra un complicado cáncer de mama.

La periodista está deslumbrante y eso es algo que ha querido compartir con todo el mundo. Vestida con un traje de chaqueta en azul cielo y tacones rosas, la conductora de El programa de AR ha demostrado que, pese al tratamiento, se encuentra perfectamente.

Y todo esto ha podido ser posible gracias a los cambios que Ana Rosa Quintana ha hecho en su vida. Desde que los médicos le diagnosticaron su enfermedad, la periodista ha dicho adiós "al azúcar, a todo lo procesado, a las grasas, al alcohol…" y ha dicho hola a "las verduras y frutas, a lo natural y a lo ecológico".

Previsiblemente, tras la operación y si todo ha salido según lo previsto, Ana Rosa no tardará a reincorporarse al trabajo. Es posible que lo haga antes de que termine esta temporada o, a muy tardar, en septiembre.