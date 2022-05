Ana Rosa Quintana suma una nueva preocupación de salud

Ana Rosa Quintana está a punto de poner fin a su pesadilla. Después de más de cinco meses luchando contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre de 2021, la periodista está muy cerca de recuperar su vida de antes.

Hace unos días, la presentadora oficial de El programa de Ana Rosa se sometió a una intervención quirúrgica para terminar de eliminar los restos de la enfermedad que quedaban dentro de su cuerpo.

Y, aunque ya está contando los días para tomar de nuevo las riendas de su programa, todavía le queda un largo camino por recorrer. Por eso, sus tres sustitutos seguirán al pie del cañón hasta su regreso.

Desde hace unos meses, Joaquín Prat, Patricia Pardo y Ana Terradillos se han hecho cargo de que este conocido matinal de Telecinco siga funcionando como siempre. Pero en los últimos días, uno de sus compañeros ha hecho una confesión que ha dejado muy preocupada a Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana se preocupa por el estado de salud de Joaquín Prat

Ana Rosa Quintana es una de las mejores amigas de Joaquín Prat, por eso no es de extrañar que se preocupe por su estado de salud.

A pesar de que no está pasando por uno de sus mejores momentos, 'la reina de las mañanas' siempre ha estado muy pendiente de sus seres queridos. El pasado viernes, 29 de abril, el presentador confesó en directo que padece una dolencia desde hace un tiempo.

Durante la emisión de El programa de Ana Rosa, como cada día, el periodista ofreció un avance de todos los temas que se iban a tratar en El club social.

En ese momento, Patricia Pardo animó a su compañero a bailar la canción de Marta Riesco que se escuchaba de fondo. "Te gusta la canción, eh. Te la pones, reconócelo", aseguró la gallega entre risas.

"Voy conduciendo, estoy debajo de la ducha, me estoy cambiando en el camerino y de repente me sorprendo a mí mismo tarareándola", confesó el sustituto de Ana Rosa Quintana. "O sea, que Joaquín Prat canta y baila en su camerino la canción de Marta Riesco", especuló Pardo.

Fue en este momento cuando Joaquín Prat confesó que padece una dolencia que le impiden estar de pie durante un largo periodo de tiempo. "Tengo lumbalgia, no puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo", lamentó el comunicador.

"Es verdad, el pobrecito mío viene aquí arrastrándose", aseguró la novia de Christian Gálvez, conocedora de su patología.

Ana Rosa Quintana ve a su sustituta abandonar el plató

Tan solo dos días antes, Ana Rosa Quintana tuvo que ver a través de su televisión como Patricia Pardo abandonaba su puesto de trabajo antes de tiempo tras comenzar a encontrarse mal mientras presentaba este matinal de Mediaset.

Durante la emisión de este miércoles, 27 de abril, la gallega anunció que se iba a casa porque había comenzado a sentir molestias en la garganta. "Mis cuerdas vocales van un poco por libre […] Tomé miel ayer, pero creo que necesito algo un poquito más duro".

Tras recibir algunos consejos por parte de Ana Terradillos, la sustituta de Ana Rosa Quintana decidió abandonar, si previo aviso, su puesto de trabajo.

"Entre mi voz y los temazos que tenéis hoy, tranquilo que te lo dejo enseguida. Me voy a meter en la cama", aseguró, dejando vía libre a Joaquín Prat para comenzar con El club social del programa.