Chenoa recibe un mazazo inesperado que pone a su boda en apuros

Chenoa se casa en breve. Seguro que ya lo sabías, pues la boda de la cantante mallorquina es uno de los eventos más esperados de este 2022. La vocalista ha tenido que posponer su enlace con el médico Miguel Sánchez Encinas hasta en dos ocasiones.

Chenoa quería una boda 'a lo grande'. Por eso la pospuso, esperando que la pandemia de coronavirus y sus restricciones remitieran. Ahora ya han remitido, pero ella ha mantenido un formato más pequeño e íntimo "porque yo quiero seguir protegiendo a mi familia".

Eso se ha traducido en que muchos de los que inicialmente tenían que ir a la boda, finalmente no lo harán. Sánchez Encinas y Chenoa han optado por algo muy íntimo para el día 22 de junio y con otras fiestas paralelas para que todo el mundo pueda participar de un modo u otro en la celebración.

Entre las incógnitas que más preocupan ahora mismo, está la de qué compañeros de Operación Triunfo están invitados a la ceremonia central. Natalia Rodríguez para ser de momento la única confirmada. Ella misma aseguró que ya tiene billetes y hotel reservados en la isla de la calma para el gran día.

Otras 'amiguísimas' de Chenoa parecía que también tenían sitio reservado en la boda, pero informaciones de última hora apuntan en la dirección contraria.

La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué está pasando con la boda de Chenoa?

Chenoa recibe unas palabras inesperadas a pocas semanas de su boda

Chenoa ha rebajado expectativas respecto a la lista de invitados famosos. "Yo ya sabía que la gente iba a estar pendiente de a quién invito y a quién no invito. Yo hago como que esta película no va conmigo, porque estoy disfrutando el momento".

Ha contado que hará "cenas" con aquellas personas que no estén el día del enlace. "Se celebrará igual".

Una de las que todavía no sabe si su lugar está en la boda o en las "cenas" es Rosa López. La amiga de Chenoa acaba de lanzar el bombazo, explicando si ha recibido la invitación. "No lo sé, no he abierto el buzón para ver si me ha llegado".

Rosa no descarta recibirla. "Es una tía muy especial, que lo que hace es que nos llama". Rosa afirma que a ella le encantaría ir al enlace de su amiga, pero no ha planificado su agenda en función del mismo.

Según ha explicado "está grabando cosillas", por lo que quizá su trabajo coincida con la fecha de la boda". Rosa ya conoce el novio de Chenoa de quien afirma que "es muy buena persona. Además, Laura elige bien, se merece lo mejor, y él también".

Chenoa despeja la incógnita en el último momento

Otra de las que todo el mundo ya veía junto a Chenoa el día 22 y que se ha desmarcado ha sido Gisela Lladó. La catalana tampoco sabía si iría o no a la boda, pues no había tenido noticias de su amiga. Ella daba pistas de que esta ambigüedad que tanto nerviosismo provoca forma parte de la estrategia de Chenoa para despistar, suponemos que a la prensa.

Es probable que las personas invitadas ya sepan si asistirán o no, pero que Chenoa haya pedido que no se confirme para evitar que los que no van a ir se molesten.

En cualquier caso, Chenoa es hábil para contestar cuando se le pregunta, sin dejar nada del todo claro, pero dando progresivamente información sobre qué pasará ese día. De momento ya sabemos que habrá varias fiestas y que todo el mundo podrá celebrarlo de un modo u otro.