Ana Rosa Quintana pone patas arriba Telecinco por el nuevo bebé

Ana Rosa Quintana está impactada tras las últimas noticias que han llegado de una cara conocida de Telecinco. Mientras, la periodista está preparada para pasar por quirófano y someterse a una intervención importante en pos de curarse de su cáncer de mama.

Ana Rosa Quintana ha tenido constancia de unas palabras que darán mucho que hablar en el programa matinal de la cadena de Fuencarral. Y nos referimos a las últimas palabras que ha hecho Christian Gálvez, actual pareja de Patricia Pardo, la sustituta de Ana Rosa Quintana desde hace cinco meses por motivos de salud.

Ana Rosa Quintana ya sabe lo que busca el novio de Patricia Pardo

Christian Gálvez y Patricia Pardo disfrutan de un feliz noviazgo desde hace unos meses. Y es que el conductor de Alta tensión dio por finiquitada su relación de más de una década con la exgimnasta Almudena Cid.

Una ruptura que, sin duda, sorprendió a muchos ya que era una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo. El caso es que el amor se rompió y, de buenas a primeras, Christian Gálvez decidió cambiar de vida ante la sorpresa de la propia Almudena Cid.

El presentador, que se había enamorado de la periodista gallega, gritaba su amor a los cuatro vientos tanto en las redes sociales, como en alguna confesión radiofónica.

Ana Rosa Quintana escucha el deseo de su compañero de cadena

Christian Gálvez está en el foco mediático desde la citada ruptura, y aún más, cuando nos enteramos gracias a una revista que estaba enamorado de la famosa periodista. Muchos quieren saber cuáles son los planes de futuro del ex de Almudena Cid y sobre ello ha hablado en sus redes en los últimos días.

Hace un mes, coincidiendo con el Día del Padre, Christian le mandaba un tierno mensaje a su padre con una indirecta a su novia.

“Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí”, rezaba el mensaje del comunicador. Con este deseo, se aprecia claramente la ilusión que tiene el exconductor de Pasapalabra para traer un bebé al mundo. Y ya ha aclarado cómo sería si fuera padre algún día.

“Estoy deseando que sea madre”

“Me flipan los niños. No sé si tengo buena mano, pero me gusta jugar con ellos, y tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta”, ha dicho públicamente, aclarando que sería un 'padrazo'.

Así, ha sido contundente acerca de si en algún momento tiene que proponerle algún plan a sus hijos o a sus sobrinos, sabe qué sería. “Sería capaz de pedir permiso a los niños para ir a por helado, destrozar la cocina y pintarla toda de blanco”.

Por ahora, no tiene en mente ser padre junto a Patricia Pardo. Pero sí que le haría una tremenda ilusión si su hermana Ainhoa le da el gran regalo de ser tío. “Estoy deseando que Ainhoa sea madre”.

El noviazgo del joven con Pardo va mejor que nunca, y se les ha visto en alguna ocasión mostrándose muy cariñosos el uno con el otro. Además, son habituales los mensajes de amor y admiración en redes sociales. Eso sí, lo de ser padres parece que es demasiado pronto para plantearlo de forma seria.

Además, el exmarido de Almudena Cid ha hablado sobre su infancia y ha desvelado que Ainhoa siempre ha sido más 'traviesa' que él. “En el reparto se lo llevó todo Ainhoa. Unos niños pintan y otros niños queman”, ha confesado sobre sus andanzas de infancia con su hermana.