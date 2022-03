Patricia Pardo recibe una foto preocupante de Almudena Cid y saltan las alarmas

Patricia Pardo lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y es uno de los rostros más aplaudidos de Telecinco. No tiene por costumbre hablar de su vida privada, pues quiere que sus compañeros periodistas no le pierdan el respeto. Es consciente de que su relación con Christian Gálvez está en boca de todos, así que ha optado por ser natural y no esconder nada.

Patricia Pardo llevaba un año separada de su marido Fran Márquez cuando se fijó en Christian, su nuevo novio. El problema es que el antiguo presentador de Pasapalabra supuestamente estaba atravesando una crisis matrimonial con Almudena Cid. Según el periódico La Razón, Gálvez renunció a una posible reconciliación para empezar una nueva aventura con la sustituta de Ana Rosa Quintana.

| Instagram

Patricia es una persona bastante querida y todo el mundo sabe que no tiene nada que ver en la ruptura de Christian y Almudena. Pero es inevitable que haya salido salpicada de la misma, de ahí que se publiquen ciertos comentarios que pueden ser ofensivos. Cid no quiere formar parte de este escándalo y ha optado por continuar con su vida, de hecho poco a poco va superando el bache.

Patricia, al igual que el resto de usuarios de Instagram, ha recibido una fotografía de Almudena Cid bastante controvertida. La actriz se ha mudado a un nuevo domicilio y ha publicado una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas. Está bastante más delgada, aunque es cierto que en la instantánea aparece sonriendo y su estado de ánimo no es preocupante.

Patricia Pardo integra a Christian en su grupo

Patricia es una mujer responsable y sabe lo que mejor puede hacer es darle normalidad a su noviazgo con Christian Gálvez. Por ese motivo pasean juntos siempre que tienen ocasión, pues ambos son conscientes de que la actualidad es efímera. Lo que parece que va a durar más tiempo es el malestar de Almudena Cid, quien para muchos es la gran víctima de la situación.

| Europa Press

Almudena está utilizando sus redes sociales para expresarse, pero tampoco quiere alimentar el conflicto porque no beneficia a nadie. Se ha aprovechado de su poder en Instagram para dejar claro que ya está instalada en su nuevo hogar. El problema es que ha publicado una fotografía que ha desatado todo tipo de rumores porque supuestamente ha perdido mucho peso.

La sustituta de Ana Rosa Quintana no se ha pronunciado sobre este escándalo y jamás lo hará porque sabe las consecuencias que puede tener. Por el momento lo único que ha hecho ha sido integrar a Christian en su grupo de amigos. Recientemente han disfrutado de una comida al lado de Daniel Montero, uno de los colaboradores de la presentadora.

Patricia Pardo conoce los planes de Almudena Cid

Patricia sabe que Almudena va a seguir su mismo camino porque ella tampoco quiere llamar la atención de la prensa rosa. Trabaja de actriz en una función teatral bastante importante y no tiene necesidad de protagonizar determinados revuelos. Ha empezado una nueva aventura y, según informa la revista Lecturas, ya ha completado la mudanza.

Pardo está en boca de todos desde que el programa Socialité anunció que era la nueva novia de Christian Gálvez. En un primer momento hubo periodistas que pusieron en duda la relación, pero más adelante los implicados confirmaron la historia. Se han convertido en la pareja del momento y todo el mundo sabe que darán mucho de qué hablar los próximos meses.

El antiguo presentador de Pasapalabra está muy enamorado y siempre que puede le envía un mensaje a su novia. Este atrevimiento podría haber despertado la ira de Cid, quien no se sentiría cómoda siendo testigo de algunas situaciones. Sin embargo, en ningún momento confesará lo que está pasando porque no tiene intención de ofender a nadie.