La hija embarazada de Lolita Flores destapa su gran problema

El clan de los Flores vuelve a ser noticia. Hace unos días, era Lolita Flores la que hacía una tremenda confesión acerca de su amistad con Carmina. Ahora, su hija es la que se pone en el foco mediático.

Elena Furiase, la hija de Lolita Flores, no lo está pasando demasiado bien. En pleno embarazo de su segundo hijo, la situación que está viviendo hace que no pueda disfrutar del todo de esta etapa de su vida.

En unos momentos que deberían ser únicos y maravillosos para ella, hay algo que se interpone en su felicidad. Por eso, ha decidido hablar de ello en su perfil de Instagram.

| instagram

Elena Furiase estalla en Instagram

Elena Furiase se encuentra en su tercer trimestre de gestación. A estas alturas del embarazo, le está costando mucho encontrar ropa online. Crítica y sincera, la hija de Lolita arremete contra el tipo de modelos que usan para las fotos de prendas premamá.

Y es que, normalmente, las marcas usan a modelos normativas con una tripa falsa para lucir los diferentes modelos. Lo cual genera unas expectativas que se alejan bastante de la realidad a la que se enfrentan mujeres como Elena durante el embarazo.

"Es muy difícil comprarte algo online cuando ves que está la modelo tan mona, con su bracito tísico, su pierna superfibrosa y fenomenal, su clavícula apenas sin pecho y una barriguita muy mona. Eso no es un embarazo normal, eso no nos hace una idea de cómo nos va a quedar el vestido, el traje o el pantalón".

| instagram

Así de claro hablaba Elena Furiase en sus historias de Instagram. La actriz se ha encargado de concienciar sobre los diferentes cambios por los que pasa el cuerpo de las mujeres en estado, más allá de un vientre abultado.

"A una mujer embarazada de verdad los brazos o los muslos le crecen", sentenció la hija de Lolita Flores. De esta forma, lo que pretende es concienciar a las marcas de ropa para que sean más realistas.

Asimismo, también hizo hincapié en el hecho de que estaría bien que usaran a modelos que estuvieran embarazadas de verdad. Según Furiase, sería muy útil para proporcionar una perspectiva más ajustada al verdadero proceso de gestación.

Abril, el mes de la hija de Lolita Flores

A esta situación también hay que añadirle otro mal trago. Como cada Abril, Elena se convierte en tendencia debido al gracioso momento que vivió en Password hace 13 años.

| GTRES

En este concurso de Cuatro, la actriz debía ayudar a la concursante a acertar la palabra 'mayo'. Para ello, dijo 'abril', esperando que la chica respondiera con 'mayo'. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la concursante entendió 'abrir' y contestó con 'cerrar'.

En ese entonces, Elena Furiase volvió a decir 'abril', pero enfatizando la ele final. Entonces, la participante a la que ayudaba en el concurso contestó con 'cerral'. Esta anécdota tan cómica se viralizó y cada abril vuelven a sacarla a la luz en redes sociales como Twitter.

No obstante, la hija de Lolita Flores no lo lleva muy bien. Después de 13 años está bastante cansada del 'meme'. Tanto es así, que no dudó en hacer un llamamiento en redes sociales para evitar que la gente le envíe el vídeo de nuevo.

"Me sé el chiste, lo viví. Han pasado 13 años, dejadme en paz", decía Elena Furiase en sus historias de Instagram poco antes de la llegada de este mes.