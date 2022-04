Ana Rosa Quintana descubre una nueva prohibición del médico

Ana Rosa Quintana se encuentra en la etapa final de su enfermedad. Después de cinco meses luchando contra su cáncer de mama, 'la reina de las mañanas' ya ve muy cerca su regreso a los platós de televisión.

En los próximos días, se va a someter a una intervención quirúrgica para intentar eliminar, de una vez por todas, los restos de la enfermedad que todavía quedan en su organismo.

Ahora, y cuando su pesadilla está a punto de acabar, Ana Rosa Quintana se ha enterado de la lucha personal que acaba de comenzar una de sus compañeras de trabajo.

Durante todos estos meses, Marta Riesco se ha convertido en el principal dolor de cabeza de la presentadora de El programa de AR. Y es que, a pesar de estar de baja por enfermedad, la madrileña ha estado muy pendientes de todos los movimientos de su reportera.

Desde que comenzó su relación amorosa con Antonio David Flores, esta joven periodista no ha dejado de protagonizar escándalos públicos. Al principio de su relación, se habló de su posible salida de Unircorn Content para formar parte del equipo de Sálvame.

A pesar de que este fichaje jamás se produjo, lo cierto es que a Ana Rosa Quintana no le gustó enterarse de la noticia. Aunque lo que más le ha molestado a la presentadora ha sido su último altercado contra Belén Esteban.

Ahora, esta veterana periodista se ha enterado de las últimas pautas que el médico de la joven le ha recomendado que siga.

Ana Rosa Quintana, muy preocupada y pendiente de la actualidad

Ana Rosa Quintana está muy preocupada por su compañera, a pesar de todos los quebraderos de cabeza que le ha hecho pasar. Y es que, desde que comenzó su romance con el exguardia civil, la reportera no ha conseguido levantar cabeza.

En más de una ocasión hemos podido ver a Marta totalmente superada por la presión mediática que lleva sufriendo desde el pasado mes de enero. Aunque esta situación se ha visto intensificada después de que contara públicamente que había roto su romance con el extertuliano de Telecinco.

Ahora, y tras varios días desaparecida, la compañera de Ana Rosa Quintana ha regresado a la vida pública. A través de sus redes sociales, Riesco ha querido aclarar cómo se encuentra después de esta dolorosa ruptura.

Aunque también ha querido aprovechar la ocasión para desmentir algunos de los rumores que se han contado sobre ella. "Hay gente que ha hablado de mí y que ha dicho mentiras".

En sus stories de Instagram, la periodista ha confesado que ha tenido que volver a acudir a profesionales para tratar sus problemas de salud mental. Por suerte, ya está mucho mejor y se siente con fuerzas para retomar sus compromisos laborales.

"Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta, porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir… Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo", ha dicho.

"A veces hay que respirar y pensar en uno mismo. He estado en mi pueblo, desconectada del mundo". Aunque este retiro le ha sentado fenomenal, la reportera de Ana Rosa Quintana no ha estado del todo desconectada. "Me he ido enterando de cosas, aunque el médico me prohibió ver contenido sobre mí".

La joven ha querido aprovechar la ocasión para reivindicar, una vez más, la importancia que se merece la salud mental.

"Sigo con mi tratamiento, esto no es cosa de dos días. Los temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio. Me parece igual de importante que te duela el estómago a que te duela el alma. Solo espero poder ser la misma de siempre".