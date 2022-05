Ana Rosa Quintana deja mudos a los suyos con la última hora de su estado de salud

Ana Rosa Quintana ya está muy cerca de recuperar su vida de antes. Tras seis meses luchando contra su cáncer de mama, la presentadora de Telecinco por fin ve luz al final del túnel.

El pasado mes de noviembre, 'la reina de las mañanas' nos sorprendió con una triste noticia. Y es que, después de casi 20 años al pie del cañón, tenía que abandonar temporalmente su puesto de trabajo para centrarse de lleno en su nueva batalla.

| Europa Press

"Quiero despedirme por una temporada. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", aseguró, dejando a toda su audiencia sin palabras.

"Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz […] Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado".

Después de meses luchando, Ana Rosa Quintana se ha sometido a una operación que le ha ayudado a avanzar con su recuperación. Y, aunque la periodista quiso llevarlo con total discreción, Joaquín Prat dio algunas pistas sobre su intervención.

| La Noticia Digital

"Por el estado de ánimo y el estado físico, parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas de unos días", aseguró su sustituto haciendo oficial esta información.

Ahora, y tras someterse a esta intervención, Ana Rosa Quintana ha regresado a la vida pública. Y, aunque no ha dado ningún detalle sobre su estado de salud, sí ha querido pronunciarse acerca de una de las noticias más impactantes de la semana.

▶️ Ana Rosa Quintana aparta a Marta Riesco de la televisión

Ana Rosa Quintana regresa a las redes sociales

Ana Rosa Quintana ha vuelto a la vida pública y lo ha hecho por una buena razón. Después de un mes sin saber nada de ella, y tras esa operación a la que se ha sometido para acabar de una vez por todas con su enfermedad, la periodista ha acudido a las redes sociales para mandar un mensaje muy especial.

La presentadora de El programa de Ana Rosa se quedó totalmente devastada con el fallecimiento de Jesús Mariñas. Tanto es así que, a pesar de su estado de salud, no quiso dejar pasar la ocasión para mandarle un mensaje de apoyo y cariño a Elio Valderrama.

El pasado martes, 10 de mayo, la periodista acudió a su cuenta de Twitter para escribir estas emotivas palabras. Aprovechando un tuit de su compañera Rosa Villacastín, 'la reina de las mañanas' reaccionó a esta triste noticia.

"Tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo, Jesús Mariñas, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso… Ojalá que en este último viaje le vaya bonito", dijo la compañera de Ana Rosa Quintana. "DEP. Abrazos a Elio Valderrama que le cuidó con amor hasta el final", reaccionó la presentadora del matinal de Telecinco.

La nueva vida de Ana Rosa Quintana

Todavía no se ha filtrado el actual estado de salud de Ana Rosa Quintana tras su paso por el quirófano, pero todo apunta a que ha salido cómo se esperaba. La presentadora está recuperándose junto a sus seres queridos para regresar lo antes posible a sus funciones dentro de su programa.

| GTRES

Durante todo este tiempo, la presentadora de Telecinco ha estado llevando una vida de lo más saludable y ha optado por cambiar algunos aspectos de su alimentación que no eran nada aconsejables para su salud.

La periodista ha dicho adiós "al azúcar, a todo lo procesado, a las grasas, al alcohol…" y ha dicho hola a "las verduras y frutas, a lo natural y a lo ecológico".