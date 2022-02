Ana Rosa Quintana deja a los suyos sin palabras con su última confesión

SI hay alguien que se ha convertido en una de las profesionales de los medios de comunicación, sin duda esa es Ana Rosa Quintana. La presentadora de las mañanas en Telecinco lleva años al mando de uno de los programas más seguidos.

Actualidad política, sociedad e incluso corazón son algunos de los temas a tratar en El programa de Ana Rosa. Año tras año, cosecha éxitos y premios, y lo hace acompañada de “el mejor equipo”, según ella.

Ana Rosa Quintana y la relación con su equipo

Aunque su vida personal también interesa a sus seguidores, lo cierto es que Ana Rosa ha sabido muy bien diferenciarla de la profesional. Eso sí, en los últimos meses la periodista ha ocupado los titulares por la última.

| GTRES

Con lágrimas en los ojos, Ana Rosa Quintana anunciaba que volvía a recaer. Debía someterse a un tratamiento para eliminar el cáncer de su cuerpo. Sus compañeros se despedían de ella con un “hasta pronto”, pues no tiene intenciones de abandonar.

Y es que, aunque durante años se ha especulado que el genio y su forma de trabajar no es de lo más envidiable, se ha ganado el cariño de todos sus compañeros. Tertulianos y colaboradores como Joaquín Prat, Patricia Pardo o Paloma García Pelayo esperan con cariño su llegada.

El último mensaje público de Ana Rosa ha vuelto a dejar a todos sin palabras. De emoción, en este caso. Ana Rosa ha hablado claro: "estoy muy bien, en este momento, rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa."

Ana Rosa asegura que está trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño y "aprendiendo tantas cosas...".

Los fichajes más importantes de Ana Rosa Quintana

De hecho, es tal su profesionalidad que, en pleno auge de Rocío Carrasco por su documental, consiguió fichar a Rocío Flores. No solo eso, sino que, además, tiene en sus filas a la hija de Isabel Pantoja.

| Mediaset

No hay duda de que son dos de las personalidades más buscadas en el mundo del corazón y Ana Rosa presume de tenerlas en su equipo. Esto ha hecho que durante la publicidad y fuera de cámaras, trate a las dos jóvenes como sus hijas.

Por su diferencia de edad, los consejos personales de la presentadora hacia Rocío y Chabelita se han dejado escuchar en prime time. Esto ah sido lo que ha hecho que, hace tan solo unas horas, una confesión haya dejado en shock a todo el equipo.

Pero, ¿de quién ha sido la confesión y qué es lo que lleva consigo?

| Telecinco

La confesión que ha dejado con la boca abierta a Ana Rosa Quintana

Como era de esperar, después de que se anunciara el nombre de Chabelita como la invitada sorpresa de Secret Story, la hermana de Kiko Rivera la ha liado. Y no a malas como había pensado la gran mayoría.

En un alarde de sinceridad, la joven ha asegurado que le gustaría volver a ser madre. “Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez, es una cosa que creo, me gustaría y me encantaría. Ya tengo una familia con Asraf, pero me gustaría tener otro niño.”, explicaba en directo.

“Quiero acabar mis estudios sí o sí, y después ver qué puedo hacer. Si ejerzo de lo mío será por vocación. La tele me ha dado muy buenos momentos, pero…”, afirmaba Isa Pantoja.

| Mediaset

Sin duda unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a su prima, Anabel Pantoja que, nada más escucharlo daba su opinión.

“Me gusta lo que veo y lo que oigo, la envidio mucho, ha conseguido lo que siempre he soñado, tener una familia. Creo que nos ha dado mil vueltas a todos”, explicaba.

“Me alegro de que piense así, quiera estudiar, desvincularse y vivir de lo suyo. Le deseo lo mejor de la vida. Te quiero”, concluía.