La compra millonaria que deja muy tocada a Chenoa después de veinte años

El padre de Chenoa daba unas declaraciones sobre su precaria situación hace tan solo unos días. Pero José Carlos Corradini no es el único en la vida de la artista que está atravesando problemas de dinero. Su íntima amiga desde que se conocieron en la academia de Operación Triunfo, Rosa López, parece no estar en su mejor momento económico.

El 'boom' que supuso la primera edición de este talent show catapultó a todos sus participantes a la fama, al éxito y también al dinero. Sobre todo a Rosa López que, como flamante ganadora del novedoso formato de televisión, consiguió un premio de 90 000 euros. Es decir, unos 15 millones de pesetas de la época.

Posteriormente, salió a la luz en Hora Punta que nunca llegó a cobrar ese cheque, ya que, según Rosa, lo perdió. En el programa de Javier Cárdenas, también nos enteramos de que, en los seis años posteriores a su salida de OT, no se preocupó por los beneficios que generaba su carrera.

Los problemas económicos de Rosa López que destrozan a Chenoa

Aún con todos estos contratiempos, Rosa de España logró acumular suficiente capital como para adquirir un BMW X5, una casa y un chalet en Granada. Sin embargo, las 'vacas flacas' no tardaron en llegar a la vida de la representante de España en Eurovisión 2002. Hubo una época en la que no le quedó más remedio que vender todas sus posesiones.

| LND

Como consecuencia, Rosa López se vio obligada a vivir en un piso de reducidas dimensiones en Madrid, pero sus ambiciones son otras. Ahora desea comprarse una casa situada en una de las urbanizaciones más lujosas de la Comunidad de Madrid, El Bosque. Su idea es compartir hogar con su actual pareja, Iñaki García.

Mientras Chenoa está con un pie en el altar y la vida le sonríe, la ganadora de OT 1 no tiene casarse en sus planes de vida.

No obstante, tampoco le hace ascos a una posible boda. "A mí lo de casarme siempre me ha dado igual, pero ahora me casaría en mi nueva casa que quiero encontrar en Madrid", afirma.

El problema, sin embargo, es que Rosa carece del dinero suficiente como para permitirse una casa en un lugar tan exclusivo como El Bosque.

En esta urbanización, tendría de vecinos a personalidades del nivel de Fernando Verdasco, Paz Padilla o María Pombo. La vivienda en cuestión cuenta con una parcela de dos mil metros cuadrados y, aunque está bien de precio, sigue siendo inalcanzable para la cantante.

Esta situación contrasta con la vida de Chenoa, la cantante mallorquina vive desde hace unos años en una espaciosa casa en Majadahonda.

Además, compagina su carrera de cantante con su exitosa trayectoria televisiva, donde no le faltan proyectos. Suponemos que debe ser duro para ella ver cómo su mejor amiga no puede conseguir lo que tanto anhela tras 20 años de amistad.

| Antena 3

Como artista independiente que es desde hace años, la vida de la cantante en la industria musical no ha sido nada fácil. De hecho, hace unas semanas saltaba la polémica cuando se supo que recibía ayuda económica por parte de sus fans.

A través de una comunidad de Facebook le hacían llegar una cuota de 4,99 € al mes, dinero que Rosa utilizaba para pagar sus facturas.

No obstante, a pesar de las adversidades, Rosa López muestra su cara más optimista. Afirma encontrarse contenta y esperanzada. Además, el apoyo de su novio, el policía Iñaki García, está siendo clave en su vida personal y profesional.

| GTRES

Quién sabe, quizás una bajada en el precio de la casa sea el empujón que necesita para poder cumplir sus sueños.