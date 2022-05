Ana Rosa Quintana, conmocionada al saber el secreto de su gran amigo

Ana Rosa Quintana se ha quedado sin palabras al enterarse de un oscuro episodio que tuvo que soportar uno de sus compañeros de trabajo durante su infancia.

A pesar de que ya está contando los días para regresar a su puesto de trabajo, estas semanas están siendo más que complicadas para 'la reina de las mañanas'. Y es que, no hay ni un solo día que sus compañeros no la sorprendan con un problema nuevo.

Ahora, y con Supervivientes 2022 de plena actualidad, Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de una triste historia que quedó marcada, de por vida, en la memoria de Joaquín Prat

Ana Rosa Quintana se entera de la triste historia

Ana Rosa Quintana se queda sin palabras al enterarse de que Joaquín Prat tuvo que vivir en sus propias carnes un duro episodio junto a uno de sus compañeros de colegio cuando tan solo era un niño.

Esta desgarradora confesión se produjo este jueves, 26 de mayo, cuando el presentador y el resto de colaboradores de El club social estaban comentando la última hora de Supervivientes 2022.

El tema principal de la tertulia no fue otro que linchamiento que está viviendo Ignacio de Borbón por parte de todos sus compañeros de playa. Y es que, desde el principio, varios de los concursantes de esta edición han tachado al modelo de tener mucha cara; algo con lo que varios de los tertulianos no están muy de acuerdo.

"Van todos contra él. Lo que hemos visto hasta ahora es que es un chico educado. Además, es trabajador, no le importa hacer cualquier tarea… Yo no me explico por qué van contra él, salvo que sea porque se llama Borbón", comentó Paloma Barrientos.

Por su parte, Alessandro Lequio cree tener la clave que resolvería este enigma: "Se piensan que cae mal por su apellido, por eso todos se apuntan al linchamiento".

Fue entonces cuando el sustituto de Ana Rosa Quintana quiso comparar las provocaciones de Marta Peñate hacia Anabel con un acontecimiento que vivió él hace unos años.

"Tenía un colega en el colegio que me daba mucha estopa y me tenía amargado. Luego siempre venía y me pedía perdón… Y, mira qué colegas somos, y otra vez me tocaba las narices, y otra vez me pedía perdón... Y así una y otra vez", aseguró el presentador. "Pues esto es lo que hace Marta con Anabel".

Ana Rosa Quintana se preocupa por el estado de salud de Joaquín Prat

Para Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat es más que su compañero de trabajo. Durante todos estos años, estos dos periodistas han conseguido forjar una amistad que traspasa los límites de la pequeña pantalla.

Por eso, no es de extrañar que la presentadora oficial de El programa de ARse preocupe por el estado de salud de su querido amigo. Y es que, durante este último mes, el sustituto de 'la reina de las mañanas' nos ha tenido muy preocupados.

Primero, hizo saltar todas las alarmas al confesar una dolencia que lleva padeciendo desde hace un tiempo. El pasado 29 de abril, el compañero de Ana Rosa Quintana compartió con todos los espectadores del formato sus problemas de lumbalgia.

Después de que Patricia Pardo le animara a bailar la famosa canción de la reportera Marta Riesco, Joaquín anunció que esa tarea se había convertido algo prácticamente imposible.

"Voy conduciendo, estoy debajo de la ducha, me estoy cambiando en el camerino y de repente me sorprendo a mí mismo tarareándola", confesó, provocando las risas de sus compañeros. "Pero tengo lumbalgia, no puedo bailar... No me hagas estar de pie más tiempo".

Casi un mes después, el sustituto de Ana Rosa Quintana le volvió a meter un susto a su jefa. El presentador de El club social del programa aseguró que, por culpa de los aires acondicionados, había tenido problemas de garganta. "Es el aire acondicionado, que me sienta fatal".