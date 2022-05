Un examigo de Ana Rosa Quintana decide contar toda la verdad

Ana Rosa Quintana no puede esconder que tiene más de un enemigo en el mundo del periodismo. Ser uno de los referentes en el mundo de la comunicación durante décadas ha provocado que muchos no estén de acuerdo con su forma de actuar.

Aunque Ana Rosa se encuentra tratándose del cáncer de mama que sufrió hace medio año, le ha dolido mucho algo que ha conocido. Antes de su retirada indefinida tuvo que ver como uno de sus excolaboradores cargaba contra ella.

El caso es que Ana Rosa provoca animadversión, ya sea por su línea editorial o los temas que trata en su programa. También se le ha criticado por los colaboradores que tiene en nómina, como el periodista Eduardo Inda.

Ana Rosa ya no puede esconder más la realidad

Así las cosas, uno de esos enemigos ha hablado, y es un periodista de información política que suele ser atizado por los partidos de ultraderecha, Antonio Maestre. El ex de Telecinco denunciaba hace tiempo que no se sintió bien tratado por la periodista. Y eso a pesar de llevar colaborando muchos años en el citado programa.

| Mediaset

La presentadora sabe que tiene que lidiar con estas críticas, si bien son difíciles de demostrar en muchos casos. Antonio Maestre, colaborador habitual de Eldiario.es, ha escrito un contundente artículo de opinión en el que "atiza" a Ana Rosa. Este afea la manera de trabajar de Quintana tras su larga experiencia con ella y su posterior despido del programa hace pocos meses.

A Maestre no le gustó nada las artes de su exjefa y puso de manifiesto las verdaderas causas de su marcha. No hay que olvidar que tras el despido de Maestre, el periodista admitió que habían decidido prescindir de su concurso porque "me dijeron que mi presencia molestaba".

La presentadora de Telecinco, atacada por alguien que la conoce bien

Este se ha tomado su propia venganza y en un largo artículo, Maestre deja en el peor lugar a la periodista de Telecinco. No se ha cortado a la hora de desvelar las mentiras que la comunicadora expone a través de su programa.

"Puede mentir con descaro. Su finalidad no es informar, sino influir en la dirección que viene bien a sus intereses políticos y económicos", lamenta Maestre antes de dar donde más duele a Quintana.

| Telecinco

"La reina de las mañanas decidió emprender durante la pandemia una estrategia de desgaste sistemático contra el gobierno. No se trata de una posición editorial legítima", decía indignado.

A su vez, Maestre denuncia que la presentadora miente sabiendo perfectamente lo que hace. "No, se trata de mentir, de manera reiterada y aun cuando es advertida de la mentira. Se trata de seguir insistiendo en la mentira, conocedora de su gran poder de difusión, y no pedir disculpas", sentencia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Usa el tremendo poder de su programa para dar alas al fascismo"

El extertuliano incide en que "no es una libre decisión periodística. Es una campaña política que busca hacer prevalecer sus intereses usando como artificio un medio de comunicación", prosigue.

| GTRES

"El periodismo es solo la forma en la que esconde una manera directa de intervenir en política para lograr de manera más efectiva sus intereses", escribía el colaborador.

Por último, Maestre le da en toda su línea de flotación a la reina de las mañanas en Telecinco. "Ana Rosa Quintana solo mueve los hilos para hacer bailar a quien defiende sus rentas en su lugar".

"Sin mancharse demasiado, mintiendo y usando el tremendo poder de su programa para dar alas al fascismo". Así se expresaba el periodista, muy enfadado con la que fuera su jefa.