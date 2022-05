Diego Arrabal deja a la nuera de Carmen Borrego sin poder pegar ojo

Diego Arrabal no ha dejado de lado el foco mediático y eso que, en cuestión de meses ha salido por la puerta de atrás de todos los platós. Actualmente, tiene abierto un canal de Youtube donde lanza sus exclusivas. Y la última en ser víctima de sus ataques ha sido Carmen Borrego.

La hermana pequeña de las Campos, que no tenía suficiente con la trifulca de la boda de su hijo, es de nuevo objeto de críticas. ¿Qué ha pasado para que deje a su nuera con la boca abierta?

Diego Arrabal pone patas arriba a Carmen Borrego

El periodista ha publicado su último vídeo en Youtube donde ha acusado a Carmen Borrego de un delito de receptación. La colaboradora de Sálvame, que no da crédito a lo ocurrido, ha guardado silencio por el momento. Pero ¿de qué trata este delito?

“Consiste en colaborar con el responsable de un delito contra el orden socioeconómico o contra el patrimonio”, explicaba el periodista.

Al parecer, Diego Arrabal ha publicado unas imágenes de Carmen Borrego en las que se le ve comprando en un puesto de ambulantes. El deseo y las ganas por tener un bolso Christian Dior obligaron a Carmen a adquirirlo.

¿El problema? Que lo hizo por 30 euros. Un precio muy inferior a lo que realmente suele costar un bolso de tales características. Así pues, una vez mostraba estas fotografías, Diego Arrabal aseguraba que Carmen había cometido un delito.

“El top manta, la conducta consistente en comprar productos falsificados en puestos de venta ambulantes, podría entenderse que constituye un delito de receptación”, explicaba Diego.

En este canal de Youtube se explicaba además que la hermana pequeña de las Campos compró este bolso de imitación y que “regateó” hasta conseguirlo por precio mínimo. ¿Qué pensará su familia y en concreto su hijo y nuera, hartos ya de estar en el foco mediático?

Carmen Borrego, hundida

Aunque por el momento Carmen Borrego se ha mantenido al margen, es más que evidente que contestará a estas acusaciones. No es la primera vez que la hermana de Terelu confiesa amar este tipo de compras y más, si va acompañada.

No obstante, esta no es la primera acusación a la que tendrá que hacer frente. Carmen lleva más de dos semanas siendo el centro de atención de los titulares rosas debido a la boda de su hijo.

Un enlace al que Rocío Carrasco no acudió, algo que a Carmen la dejó muy tocada. La hermana de Terelu no entendió por qué su gran amiga decidió no ir al enlace. Y menos que Rociíto asegurara en directo que sí iría a la boda de Alejandra Rubio.

Carmen, la oveja negra

Una vez más, Carmen Borrego se siente la oveja negra de la familia. Así lo demostraron sus lágrimas el pasado fin de semana cuando confesó sentirse abatida por todo lo que había ocurrido tan solo unos días atrás.

“Que se le haga de menos a mis hijos, me duele en el alma. Tú puedes ir a la boda que quieras, pero no me parece oportuno que Rocío Carrasco haya dicho que sí iría a la boda de Alejandra. Me ha sentado como un puñal".

“Porque a mí me podéis escupir, y te perdono o no. Pero si escupes a mi hijo, no te voy a perdonar seguro”, espetó. ¿Tendrá Carmen la misma reacción cuando en directo le pidan explicaciones sobre el bolso de imitación que se ha comprado?

Tan solo queda esperar que, los días de descanso que Carmen se ha pegado en la playa le hayan servido para desconectar. Le quedan unos días muy intensos por delante…