Ana Rosa Quintana confirma que Matías Prats ha encontrado el amor en su casa

Han pasado más de cuatro meses desde que Ana Rosa Quintana anunciara su cáncer de mama. “Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Me vais a permitir que me dedique a mí y a mi familia", confesó en directo.

Ana Rosa Quintana, más fuerte que nunca

Unas declaraciones que marcaron un antes y un después en la prensa del corazón. Ahora, la periodista se encuentra en tratamiento. Ella misma narra en sus redes sociales las novedades de su estado de salud, que va mejorando con el paso del tiempo.

“Después de cuatro meses estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo de programa”, bromeaba junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.

De hecho, hace tan solo unos días, era su propio programa el que anunciaba su próxima operación. “En los próximos días Ana Rosa Quintana se someterá a una cirugía en la recta final de su tratamiento contra el cáncer de mama”.

Una muy buena noticia que la presentadora ha querido que se contara en primicia en su propio programa. Y es que si por algo se caracteriza Ana Rosa es por mantener una estrecha relación con todos sus compañeros de profesión.

Mantiene diariamente el contacto con ellos, por lo que todo el equipo de El programa de Ana Rosa sabe cómo se encuentra. Lo curioso es que hace unas horas la presentadora se ha visto en medio de un romance que se ha hecho oficial de manera inesperada. Y que tiene que ver con una persona de su equipo.

Matías Prats y su romance inesperado

Resulta complicado pensar en la relación que Matías Prats puede tener con Ana Rosa Quintana. Sin embargo, es mucha más de la que imaginamos.

El hijo del presentador de noticias de Antena 3 lleva años presentando los telediarios de Telecinco. Un gran profesional que siempre ha llamado la atención de los telespectadores.

Su profesionalidad delante de una cámara gusta mucho, pero crea mucho más interés su vida privada. En los últimos días, los rumores sobre un posible romance con Sara Carbonero ocupaban los titulares de la prensa rosa.

Sin embargo, el propio Matías era quien lo negaba todo. “Eso son tonterías. Hemos sido compañeros de radio y nos llevamos genial, pero no ha habido nada más”, explicaba.

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’

Días después de que Matías Prats hablara de ella con total normalidad, se ha sabido que la afortunada forma parte del equipo de El programa de Ana Rosa.

Hablamos de Claudia Collado. La joven tiene 31 años y nació en Cataluña. Después de pasar por el Canal 24 horas, por Antena 3, por Movistar y por La Sexta, ahora trabaja en El programa de Ana Rosa.

Claudia es una gran aficionada del deporte y ha trabajado como redactora para el Barça de baloncesto, entre otros.

Las imágenes oficiales

Su romance se ha confirmado después de que la revista Semana publicara en el interior de sus páginas varias fotografías de ambos paseando por Madrid.

Al parecer, la joven está muy integrada en la familia de él y mantienen una relación consolidada, a pesar de lo que puedan decir.

Hace unos días, Matías Prats daba más pistas sobre ella: “A ella no le gustan mucho los focos, así que somos muy discretos”.

“Ella es periodista, mejor que yo, de hecho, aunque también se dedica a otras cosas y no tiene nada que ver con lo mío. Ejerce la profesión, pero de una forma más discreta”, concluía Matías.