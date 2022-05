Ana Rosa Quintana confirma una baja definitiva en su equipo

Ana Rosa Quintana ha asistido perpleja a los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la planta noble de Telecinco. La veterana presentadora ya ha sido consciente de que tiene una reportera muy polémica en nómina. Y es cierto que, la productora Unicorn Content, la ha apartado en las últimas horas.

Ana Rosa Quintana ya sabe el futuro que le espera a Marta Riesco. Una redactora que ha protagonizado diferentes polémicas que han agotado la paciencia a la cúpula de Telecinco, y especialmente de los jefes de su productora.

La agria polémica que la joven ha mantenido con Rocío Carrasco a cuenta de una teórica llamada entre ambas ha dado mucho de sí. Una supuesta charla que habría tenido lugar hace dos semanas en relación a una propuesta musical de Rociíto a la joven habría sido la gota que colmó el vaso.

Ana Rosa Quintana ya sabe que el despido es definitivo

Ana Rosa Quintana no daba crédito a lo que veía desde casa. Ni corta ni perezosa, Marta Riesco viendo que casi nadie creía su versión de la historia, amenazaba con sacar un 'as de la manga'. Quería dejar por los suelos a Rocío Carrasco, uno de los buques insignia de Telecinco desde hace un año.

El caso es que Rociíto demostró con todo lujo de detalles que no se había producido ninguna conversación entre ella y Riesco. Algo que ha terminado por desquiciar terminado a la joven, que ya no goza de la confianza de Ana Rosa Quintana ni de los directivos de la cadena.

Y es que sus jefes, viendo que el famoso 'as en la manga' de la joven no ha aparecido por ningún lado, se han reunido con ella. Lo ha hecho hace unas horas para comunicarle que, por ahora, no seguirá saliendo en sus programas. Ha sido una reunión muy tensa donde todos se han dicho las verdades a la cara, y que finalmente acaba con Riesco en 'stand by'.

Ana Rosa Quintana se entera de que está apartada de todos los programas

Lo han decidido así después de que Marta Riesco, además de querer desmentir a Rocío Carrasco, denunciase públicamente algo muy grave. El caso es que, según ella, está siendo acosada por Jorge Javier Vázquez tras los últimos ataques del presentador catalán.

Tal y como han informado Yo Tele y Algo pasa TV, Marta Riesco ha sido apartada de los programas en los que trabajaba.

Tras acusar de “acoso” a Jorge Javier Vázquez y denunciar a la mismísima Policía su grave situación, Unicorn Content ha decidido apartar a Riesco de sus programas por tiempo indefinido.

Aunque podría ser una medida provisional, hay varios rumores que aseguran que la apartada será despedida cuando Ana Rosa Quintana vuelva tras recuperarse del cáncer. Y es que según parece, a Ana Rosa Quintana no le ha gustado ni un pelo ver en la situación que ha puesto la joven a su productora.

Ana Rosa Quintana no quiere tenerla cerca

Jorge Javier Vázquez ya sentenció la carrera de Marta Riesco por medio de su blog de Lecturas y a través de Sálvame. En las últimas semanas, Jorge no ha parado de arremeter contra Marta Riesco. E incluso se indignó tanto que acabó dejando el plató hace unos días en pleno directo.

"Aprovecha en este convento porque te queda poco. Marta es una auténtica maestra del arte de la postverdad y las 'fake news'. Coge una historia con visos de verdad y siembra la duda en el otro".

"Ya ha conseguido su propósito. Creo que este tipo de tretas la invalidan como reportera absolutamente. Así que aprovecha que cuando venga tu jefa verás, porque a ella no le gustan estas cosas", sentenciaba el conductor de Sálvame.