Ana Rosa Quintana sufre la traición que la deja sin articular palabra

Ana Rosa Quintana lleva meses fuera de la televisión, pero está al día de todo lo que acontece en su programa. Y es que en todo momento quiere que en él siga reinando el orden y el buen ambiente. Pero ahora se habrá llevado una decepción en este sentido, habrá sentido como una traición el ataque de uno de sus colaboradores a otro.

En concreto, habrá sido testigo desde casa de cómo Alessandro Lequio ha arremetido con dureza contra Marta Riesco, al parecer, saltándose la escaleta. La ha puesto en entredicho, después de que haya quedado demostrado que ha mentido a la audiencia. Sí, porque, a pesar de lo que dijo días atrás, jamás ha hablado por teléfono con Rocío Carrasco.

Ana Rosa Quintana conoce la mentira

La periodista, poco antes de tomarse un descanso para tratarse el cáncer que sufre, vio que Riesco se convertía en personaje de la prensa rosa. Todo porque salió a la luz el rumor de que estaba saliendo con Antonio David. Algo que los dos negaron, aunque poco después acabarían reconociendo que estaban juntos.

Desde entonces la reportera ha aireado su relación, su ruptura temporal e incluso su reconciliación. Y no solo lo ha hecho en El programa de AR sino también en Ya son las ocho.

| España Diario

Estos últimos días ha conseguido más protagonismo si cabe al contar que había hablado con la exmujer de su chico, Rocío Carrasco. Es más, ha llegado a decir que incluso le había ofrecido cantar en el homenaje a Rocío Jurado.

Esta información ha generado mucho revuelo y hay quienes no la han creído desde el primer momento. No obstante, ella se ha mantenido firme, ha reconocido que tiene un 'as bajo la manga' y que nunca miente.

Pero su versión de los hechos se ha caído abajo cuando la aludida ha mostrado las imágenes del restaurante donde supuestamente tuvo lugar la conversación. Imágenes que dejan claro que nada es cómo la joven ha contado.

Ana Rosa Quintana asiste atónita al ataque de Alessandro Lequio

Quintana está realmente muy molesta por la mentira de la reportera, por lo que incluso se rumorea que podría prescindir de ella en el programa. Pero no solo aquella está enfadada con Marta, también algunos de sus compañeros de trabajo y entre ellos se encuentra Lequio.

El colaborador está indignado con que Riesco, tras la emisión de las citadas imágenes que la desmienten, no haya vuelto a hacer acto de aparición. Y también porque no sacado la prueba que decía tener y que demostraba supuestamente que decía la verdad. De ahí que no ha dudado en arremeter duramente contra ella en directo, a pesar de que supuestamente nadie iba a hacer comentarios al respecto.

| La Noticia Digital

Así, nada más dar comienzo la sección del corazón, ha espetado: “Son las 12:25. Nuestra cantante, actriz, modelo, influencer y reportera, Marta Riesco, todavía no ha mostrado el as que tiene oculto en la manga. Esto lo voy a decir todos los días hasta que muestre el as, porque de eso es de lo que se habla, de lo mentirosa que ha quedado”.

Ante este comentario, Rocío Flores, hija del novio de la señalada, se ha mostrado en silencio, pero visiblemente molesta. Tanto es así que no ha podido evitar hacer muecas con el rostro en señal de desaprobación. Sin embargo, al 'conde' poco le ha importado y ha añadido que el próximo día que esté, volverá a decir lo mismo.

Esta circunstancia ha provocado una tensión notable en el plató, que Joaquín Prat ha decidido cortar cambiando de tema.

Sea como sea, ha quedado de manifiesto el mal rollo que hay en el espacio entre estos compañeros. Y esto es algo que tendrá muy molesta a Ana Rosa, que pronto podría tomar medidas.