Jesús Calleja destapa los problemas del embarazo y paraliza todo

Jesús Calleja es uno de los comunicadores más emblemáticos de Mediaset y el programa que presenta en Cuatro tiene mucho éxito.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Jesús Calleja consigue, con su programa de entrevistas alrededor del mundo, sacar la información más relevante de los famosos que le acompañan. El clima de confianza que sabe crear Calleja es clave para conocer la cara más íntima de sus invitados. Incluso él, haciendo gala de una honestidad y una sinceridad envidiables, se muestra sin tapujos ante la audiencia.

El espacio de Jesús Calleja ha contado con la presencia de Rossy de Palma, una emblemática actriz que no deja indiferente a nadie. El público pensaba que lo sabía todo sobre ella, pero no es así: sufrió malos tratos y el problema empezó durante su primer embarazo.

Jesús Calleja ha paralizado su programa, que normalmente se centra en las aventuras exóticas, para hablar de la vida de la artista. La artista ha confesado que fue víctima de violencia machista por parte del padre de sus hijos, quien le hizo vivir un tormento.

Todo empezó cuando se quedó embarazada, pero no se dio cuenta hasta que pasaron unos años.

| Europa Press

Jesús ha logrado entrevistar a los famosos más inalcanzables, pues su intención nunca ha sido escarbar en las miserias de nadie. Pero tiene mucho talento en el mundo de la comunicación y sus invitados se sienten tan cómodos que eligen hablar de forma voluntaria. Ningún periodista habría conseguido lo que él ha logrado con Rossy: conocer su lado más íntimo.

La artista ha dejado claro que siempre ha sido una mujer fuerte y segura, de hecho ha desfilado en las mejores pasarelas de moda.

Su aspecto físico no deja indiferente a nadie y ha reconocido que no se siente cómoda cuando los espectadores hacen determinadas bromas. “Tengo un ojo de cada color y cada uno de un tamaño, me daba rabia que la gente se metía con mi nariz”.

Jesús ha descubierto que detrás del sentido del humor de la actriz hay una historia trágica que ya forma parte del pasado.

Su invitada fue víctima de malos tratos y tuvo que escapar de su agresor porque la situación era cada vez más alarmante. Por aquel entonces vivía en París y tuvo miedo, pero logró llegar a Madrid y empezar una nueva vida.

Jesús Calleja, impactado: “Tuve que ir al hospital”

Jesús ha destapado una de las grandes noticias del último año: de Palma fue una mujer maltratada, ella misma lo ha contado. “En el embarazo las cosas empezaron a ir mal, empezó a ser más posesivo y quería tener el don de mando. Me montaba un pollo cuando menos lo esperaba y de forma arbitraria, pero mis hijos me daban mucha fuerza”.

| GTRES

Calleja se ha quedado sin palabras al escuchar el testimonio de su nueva aventurera, de hecho parte del programa se ha centrado en el mismo. “Tuve que ir al hospital”, asegura la amiga de Pedro Almdóvar en un tono que ha sorprendido bastante. Normalmente suele hace reír a los espectadores, pero en esta ocasión se ha puesto seria para concienciar a la sociedad.

La actriz conoció a su agresor porque tuvo que viajar a París, enseguida se enamoró de él y formalizaron la relación demasiado rápido. “Me sale una película en Francia y conocí al padre de mis hijos. Antes de tener nuestro primer encuentro ya hablamos de hijos”, explica durante su entrevista más sincera.

El presentador había preparado una expedición por Ruanda, pero ha paralizado sus planes porque ha visto a su compañera muy afectada. Es una de las pocas veces que Rossy habla de su vida privada en televisión, pues suele ser bastante celosa de su intimidad.

Jesús Calleja descubre el origen del drama

Jesús, gracias a la sinceridad de su invitada, ha descubierto que la violencia de género es silenciosa. Rossy ha explicado que en su caso comenzó antes de estar embarazada, aunque en ese momento no se daba cuenta. Hasta que dio a luz también tuvo muchos problemas, de hecho sus amistades hicieron saltar todas las alarmas.

▶️ 10 cosas que (quizás) no sabías de Jesús Calleja

“La gente me dijo que cómo podía haber tenido un hijo estando mal, un hijo no daba para amortiguar”, explica con total sinceridad. “Él quería dominar, bloqueaba mi instinto maternal, era muy cabezón y me podía montar un pollo en cualquier momento”. Calleja se ha mostrado comprensivo en todo momento y no ha escarbado en ningún asunto turbio.

Jesús Calleja se ha convertido en uno de los presentadores talismán de Cuatro. La audiencia de su espacio, ronda el 10% en una franja bastante disputada, por lo que es una garantía para la cadena.