Irene Rosales descubre el error del matrimonio y decide marcharse sola

Irene Rosales fue el miembro más querido de la familia Pantoja, pero su situación mediática ha cambiado mucho en los últimos meses. Anabel, la prima de su marido, está concursando en Supervivientes y ha confesado cuál fue el error de su matrimonio: no tener luna de miel.

Irene está viendo el programa, pero no quiere dar su opinión, así que se ha marchado a la Feria de Sevilla sola para intentar distraerse.

Irene Rosales sabe que Anabel Pantoja ha sufrido mucho porque solamente ha estado casada con Omar Sánchez tres meses. La influencer ha admitido en Supervivientes que su relación estuvo cargada de fallos, aunque no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. En lugar de disfrutar de su relación se fue a Cantora, finca de Isabel Pantoja, porque la madre de la tonadillera había muerto.

| Trendings

Irene ha escuchado muy atenta las palabras de Anabel y comprende que el fracaso sentimental todavía le siga afectando. “Me fui a ver a mi tía y no me fui de luna de miel. Fue un error, pero sentía que tenía que estar con mi familia y él hizo así, como si no fuera con él”, ha desvelado la colaboradora de Sálvame.

Irene prefiere estar lejos de esta polémica, por eso no quiere dar declaraciones y ha optado por hablar con la prensa lo estrictamente necesario. Ha reconocido que está viendo a la prima de Kiko Rivera y asegura que le apoya desde la distancia, pero prefiere no profundizar.

Rosales trabajó como colaboradora en el programa Viva la Vida, así que conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón. Algunos medios aseguran que su marido está a punto de reconciliarse con Isabel Pantoja, teoría respaldada por el diario 20 Minutos.

La nuera de la cantante no quiere dar su opinión, pero su comportamiento ha despertado muchos rumores.

Irene Rosales conoce el problema de Kiko Rivera

Irene ha preferido disfrutar de la Feria de Sevilla sin la compañía de Kiko Rivera y algunos medios insinúan que hay algo detrás. La agencia de prensa Europa Press ha hecho un seguimiento de la antigua colaboradora y ha descubierto algo interesante. El hijo de Isabel Pantoja no ha estado con ella en el recinto ferial, detalle sorprendente si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos.

| Gtres

Rosales es bastante prudente y nunca ha hablado mal de su suegra Isabel, aunque es cierto que no ha disimulado la tensión entre ambas. Cabe la posibilidad de que se haya molestado con su marido porque este podría haber tenido un acercamiento con la cantante.

Pantoja, según 20 Minutos, va a hacer una gira en América y después quiere retomar el contacto con el DJ.

La antigua tertuliana de Emma García se ha alejado de Kiko justo cuando la familia está en boca de todos por las palabras de Anabel. La concursante de Supervivientes ha dejado claro que siempre han sido un clan unido, pese a que hayan tenido diferencias. Por eso no disfrutó de su relación con Omar y se fue a Cantora después de la boda, ese fue su gran error matrimonial.

▶️ Los padres de Anabel Pantoja le ocultan algo muy grave

Irene Rosales ha cambiado de planes

Irene prometió que no tenía intención de disfrutar de la Feria de Sevilla porque sus hijas eran pequeñas y tenía que estar pendiente de ellas. Pero ha cambiado sus planes en el último momento y ha decidido disfrutar del evento al lado de sus amigos Raquel Bollo y Luis Rollán.

Ellos también trabajan en Viva la Vida y siempre han dejado claro que Kiko Rivera jamás haría nada que perjudicase a su mujer.

Rosales da la cara por Kiko siempre que puede, pero hay veces que le resulta imposible porque sus comportamientos son bastante bruscos. Él mismo ha reconocido que es muy impulsivo, por eso traspasó los límites y atacó a su madre más de la cuenta. Isabel Pantoja está dispuesta a perdonar, pero no será un camino fácil porque hay mucho dolor.