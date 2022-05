Ana, la nuera famosa de Ana Rosa Quintana que no se separa de ella

Ana Rosa Quintana ha tenido que dar un vuelco total tras conocer que padecía cáncer de mama.

“Tengo que despedirme por una temporada porque me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia”.

De esta manera se despedía de su programa para centrarse en su recuperación. Por fortuna, la presentadora de Telecinco tiene en su vida personas que la quieren y la apoyan en estos duros momentos. Una de ellas es Ana Villarrubia.

| Trendings

Así es la nuera de Ana Rosa Quintana

Ana Villarrubia, de 34 años, está casada con el hijo mayor de ‘La reina de las mañanas’. Álvaro Rojo es fruto de la relación que mantuvieron Ana Rosa y Alfonso Rojo en los años 80. El primogénito, que ejerce de abogado, tiene una estrecha relación con su madre, tanto personal como laboral.

| GTRES

Por supuesto, la joven pareja se ha volcado en la recuperación de Ana Rosa Quintana durante todos estos meses de lucha.

Álvaro y Ana son novios de toda la vida. Con lo cual, la joven estaba muy integrada en la familia de Ana Rosa incluso antes de casarse. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en 2016.

Parece que eso de ser la nuera de una de las periodistas más incombustibles de la tele no ha sido en vano. Ana, nacida en la capital, estudió psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. No obstante, desde 2015 coquetea con la pequeña pantalla.

▶️ Ana Rosa Quintana recibe una fortuna al salir del hospital

Fue precisamente en ese mismo año cuando La Sexta le dio la oportunidad de presentarse ante el público y causó sensación. A partir de ahí, la nuera de Ana Rosa Quintana no ha parado: Telecinco, Telemadrid...

Parte del éxito que ha cosechado Ana Villarrubia se lo debe a su suegra. Y es que, además de ejercer de periodista y presentadora, posee un gran imperio audiovisual.

En 2017, aprovechando sus vacaciones en Sotogrande, le dio la oportunidad a Ana. El programa de AR necesitaba una psicóloga para tratar diversos temas de actualidad y ¿quién mejor que su nuera para hacerlo?

| Mediaset

De esta manera, Villarrubia también ha colaborado en otros programas del imperio Quintana. Por ejemplo, Ya es mediodía o Buenos días Madrid, uno de los formatos estrella de Telemadrid.

A pesar del nexo de unión entre ambas, Ana Villarrubia nunca ha querido pronunciarse acerca de su situación personal. Quiere destacar por su trabajo y no por ser la nuera de Ana Rosa Quintana.

Además de su actividad en la tele y como psicóloga, Ana también se ha dedicado a la escritura de autoayuda. Actualmente cuenta con dos libros en el mercado: Borrón y cuenta nueva, publicado en 2016; y Aprende a escucharte.

A un paso de volver a la televisión

Parece que la salud de Ana Rosa Quintana está evolucionando adecuadamente. La periodista ha seguido a rajatabla todas las recomendaciones de sus médicos y parece que tanto esfuerzo está sirviendo de algo.

Ana Rosa ha renunciado al azúcar, las grasas, los procesados, el alcohol y está llevando un estilo de vida muy saludable. Ha sustituido todo eso por las verduras y el deporte en su día a día. Algo que está favoreciendo mucho su recuperación.

Ahora, después de cinco meses de intensa lucha contra esta terrible enfermedad, la Ana Rosa Quintana está más cerca que nunca de volver al trabajo. ¿La veremos próximamente en plató al lado de su nuera? ¡El tiempo lo dirá!