Ana María Aldón asume que Ortega Cano tiene una nueva ilusión

Ana María Aldón servía de reclamo para la prensa porque está casada con José Ortega Cano, pero la situación actual es diferente. Poco a poco se ha convertido en un rostro querido de la crónica social. No necesita la fama de nadie para generar contenido en televisión, por eso esconde todos los secretos de su familia.

Ana María Aldón era consciente de los planes de su marido, pero no ha comentado nada al respecto para no generar ningún escándalo. El problema es que el programa Socialité se ha adelantado y ha desvelado qué pretende hacer el torero en los próximos meses. En el citado medio aseguran que está preparando un museo que pretende honrar su trayectoria profesional.

Ana María ha asumido que Ortega Cano está ilusionado con este proyecto, por eso ha hecho todo lo posible para no crear obstáculos. Está expuesta de forma constante y en ningún momento ha comentado nada al respecto porque es una mujer muy prudente. Los últimos tiempos no están siendo fáciles para ella, pero se mantiene firme y ha prometido seguir luchando.

Ana María Aldón reconoce que tiene muchas diferencias con una parte de su familia política, aunque prefiere no dar nombres concretos. Todo el mundo sabe que se está refiriendo a su cuñada Conchi, quien habría lanzado acusaciones bastante serias. La tertuliana le ha perdonado, entre otras cosas porque prefiere olvidarlo todo y continuar su camino.

Aldón ha alcanzado una popularidad que jamás hubiera imaginado, pero ella nunca ha sembrado ningún revuelo para llamar la atención. Se ha convertido en protagonista porque ha enamorado al público gracias a su sinceridad y prudencia. Su relación matrimonial se encuentra perfectamente, de hecho era conocedora de la nueva ilusión de Ortega Cano.

Ana María Aldón hace una promesa

Ana María tiene mucha confianza con su marido y forman un equipo indestructible, por eso está al tanto de todas las ofertas que recibe. El torero, según han contado en Socialité, se ha puesto a trabajar en su proyecto más especial: un museo en Madrid. Su objetivo es reunir en un mismo espacio todos los objetos que forman parte de su trayectoria, así como los trajes más emblemáticos.

Ana María Aldón está orgullosa porque sabe que el padre de su hijo llevaba un tiempo apático y actualmente ha recuperado la energía que le caracteriza. Habrá que esperar un tiempo para ver el museo abierto, pero la presentadora Nuria Marín ha dado un dato fundamental. Se abrirá antes del centro que pretende perpetuar la memoria de Rocío Jurado, primera mujer de maestro.

La colaboradora prefiere mantenerse al margen de las nuevas polémicas, bastante tiene con defender su presencia en televisión. En una de sus últimas intervenciones reconoció que estaba atravesando un momento crítico, pero prometió que iba a salir adelante. “Si me caigo me volveré a levantar y sigo queriendo vivir”, comentó muy emocionada.

Ana María Aldón conoce toda la verdad

Ana María Aldón es consciente de que Ortega Cano sigue sintiendo un enorme respeto por Rocío Jurado y entiende todos sus comportamientos. No comparte algunos gestos, pero prefiere no hacer público su malestar para no generar problemas. Sabe que su marido colaboró en un museo que querían abrir para homenajear a la cantante, pero los planes han cambiado.

El torero está centrado en su propio centro, al menos eso es lo que cuenta Nuria Marín en el programa Socialité. La presentadora se ha sorprendido porque pensaba que este tipo de proyectos se organizaban cuando el protagonista había fallecido.