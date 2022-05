Iker Casillas, en shock al ver la última pillada a Sara Carbonero

El 12 de marzo de 2021, Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su divorcio tras varios meses de rumores acerca de una crisis matrimonial. Desde entonces, cada uno ha hecho su vida por separado y la periodista comenzó una relación con Kiki Morente. Sin embargo, las diferencias entre ellos hicieron que el noviazgo no llegase a buen puerto y terminaron rompiendo.

Pero la que fuera presentadora de Quiero ser no pierde la esperanza. La exmujer de Iker Casillas ha sido pillada en una cita secreta en la capital española con Nacho Taboada. Carbonero y el joven se conocieron en el concierto de una amiga de la periodista y la chispa surgió entre ellos.

Sara Carbonero no se imaginaba que el amor iba a llamar a su puerta tan pronto. Tal y como ha publicado Diez Minutos, la exmujer de Iker Casillas ha disfrutado de una cena con música en directo que duró cuatro horas. Pese a que la pareja entró y salió en solitario, dicha cabecera ha tenido acceso a las imágenes.

| Europa Press

El primero en salir fue el técnico de sonido, quién intentó asegurarse de que no había nadie. Y tras unos minutos, salió la periodista procurando pasar desapercibida aunque no lo logró. La íntima amiga de Isabel Jiménez quiere ser cauta y no ha confirmado la relación que mantiene con Nacho Taboada.

Según Diez Minutos, personas cercanas a los jóvenes aseguran que ambos están muy ilusionados y que pasan el día escribiéndose y llamándose. Aunque están de acuerdo en algo, quieren ir despacio, conocerse bien y ver si sus caminos van en la misma dirección. Por eso, no han querido hacer público que se están conociendo.

Sara Carbonero, pasional y enamoradiza, sigue creyendo en el amor y no se cierra las puertas. Pero no es la única a la que se le ha relacionado con alguien. Desde que firmasen el divorcio hace un año, Iker Casillas ha sido relacionado con varias mujeres.

Pero en caso de haber tenido algo más serio con alguna, la discreción ha imperado en la relación y no ha trascendido. Una de las mujeres con las que se relacionó a Iker Casillas fue Rocío Osorno, rumor que rápidamente negaron ambos. “No hay ningún maromo a la vista, pero el día que lo haya, os lo contaré gratamente", explicaba la influencer.

▶️ Iker Casillas se deja ver con una conocida presentadora española

Sin embargo, la relación entre Kiki Morente y Sara Carbonero sí que vio la luz. El hermano de Estrella Morente habló de la periodista en Mi casa es la tuya con gran cariño y admiración. Y pese a que todo iba viento en popa, el noviazgo entre ellos terminó hace unos meses.

Por su parte, la exmujer de Iker Casillas siempre ha querido mantener su vida sentimental en privado. Eso sí, Carbonero no se escondía cuando hacía planes con Kiko Morente, artista con el que ha sido muy feliz.

Así es Nacho Taboada, la nueva ilusión de Sara Carbonero

Tras dar carpetazo a su matrimonio con Iker Casillas y su relación con Kiko Morente, la periodista está ilusionada de nuevo. Él es un técnico de sonido y amante de la música desde que era pequeñito. Asimismo, antes de desplazarse a Madrid, Taboada ya daba clases de piano en Zaragoza, ciudad donde se crió.

Una vez llegó a la capital española, se formó en técnico de sonido y también es productor. Siempre ha luchado por su sueño y fue el vocalista de un grupo de música, ‘Colectivo Panamera’. Una experiencia única que vivió desde 2017 hasta 2021 cuando se disolvió el grupo.