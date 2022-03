Ana María Aldón y Ortega Cano, al borde de la ruptura tras la portada de hoy

Ana María Aldón siempre se ha mostrado como una mujer independiente y con criterio propio. En todas y cada una de sus intervenciones televisivas ha sacado a relucir su fuerte personalidad; algo que ahora le ha pasado factura.

El matrimonio entre la colaboradora de Viva la vida y Ortega Cano no está pasando por su mejor momento, pero la última portada de la revista Lecturas podría terminar por dinamitar esta sólida relación.

Una fuente cercana a Ana María Aldón le ha confesado a esta cabecera que gran parte de las familias Ortega y Flores han decidido romper su relación con la diseñadora tras enterarse de que siempre se ha creído el testimonio de Rocío Carrasco.

Para la mujer de Ortega Cano fue muy complicado entrar en la familia, ya que tan solo tres meses después de comenzar su relación con el diestro se quedó embarazada; algo que no le gustó al resto de la familia.

Ahora, Ana María Aldón ha reconocido que esta nueva disputa familiar se le está haciendo cuesta arriba. "El final de 2021 ha sido muy duro porque me veía de nuevo en las puertas del pozo de la depresión y no me da la gana".

Ana María Aldón le escondió su opinión al torero

A pesar de ser una mujer fuerte ante las cámaras de su programa, Ana María Aldón no es así en su vida privada. Según ha publicado esta revista, la esposa de Ortega Cano lleva escondiendo a su marido un secreto que le puede costar su relación.

Una fuente cercana a la exconcursante de Supervivientes 2021 ha asegurado que, tras ver la docuserie de Rociíto, Ana María se quedó muy afectada.

Las durísimas confesiones de la hija de Rocío Jurado sobre los malos tratos que recibió durante su matrimonio con Antonio David Flores le hicieron recordar un desagradable episodio que la diseñadora creía haber superado.

Cuando era pequeña, la compañera de vida de Ortega Cano fue testigo de los abusos físicos y psicológicos que su padre ejercía sobre su madre; algo que la dejó marcada de por vida.

Este testimonio supuso un antes y un después en la vida de Ana María Aldón, pero por miedo a las consecuencias que su opinión podría generar, decidió no posicionarse del lado de Carrasco.

El entorno de Ortega Cano no perdona a Ana María Aldón

A pesar de que, públicamente, Ana María Aldón ha intentado siempre no dar su opinión sobre el testimonio de la hija de La más grande, todo apunta a que con sus seres queridos la situación es muy diferente.

Tras una dura y traumática infancia, la diseñadora entiende perfectamente por todo lo que ha tenido que pasar Rocío Carrasco y, según ha publicado Lecturas, esto es algo que el círculo más cercano a Ortega Cano no le perdona.

Para Gloria Camila y Rocío Flores no es comprensible que, después de todo lo que ha dicho de la familia, Ana María Aldón decida tenderle una mano a la mujer de Fidel Albiac.

Y, aunque hasta ahora parecía que había muy buena relación entre estas tres mujeres, sus diferentes opiniones han generado una brecha entre ellas. Las dos influencers ha tomado la decisión de ignorar por completo a la esposa de Ortega Cano.

Pero lo que más le duele a la tertuliana de Telecinco es el cambio radical que Gloria Camila ha tenido con ella. Ana María Aldón no puede entender que la hija del torero haya decidido retirarle la palabra después de todos los momentos que han vivido juntas.