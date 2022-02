La amenaza de Ana María Aldón: destapó (sin querer) el secreto de Ortega Cano

Ana María Aldón se ha visto obligada, una vez más, tener que salir públicamente en defensa de su marido. Para la actual esposa de Ortega Cano, lo que están haciendo con la imagen de su marido es algo "desproporcionado" a sus declaraciones.

Y aunque ahora, la figura del padre de su hijo vuelve a ser noticia, hace unos meses ya tuvo que lanzar una amenaza a modo de advertencia a una de las colaboradoras de Telecinco. "Vas a tener un problema, ya te aviso".

| Europa Press

Hacer unos meses, se especuló con la posibilidad de que el torero le habría dado "mala vida" a la artista durante su matrimonio. Semanas más tarde, la tertuliana ha tenido que enfrentarse, nuevamente, a estas graves acusaciones.

Este fin de semana, la colaboradora de Viva la vida ha reaccionado a las últimas declaraciones que Rociíto ha hecho sobre el diestro durante la emisión de Montealto: regreso a la casa.

La hija de La más grande está cansada del rechazo que ha recibido por parte de su familia y ya no está dispuesta a callarse más. El pasado viernes, 18 de febrero, la madre de Rocío Flores se mostró muy tajante a la hora de dar su opinión acerca del torero.

A la mujer de Fidel Albiac no le tembló la voz a la hora de asegurar que borraría al torero de la vida de su madre.

Rociíto vuelve a poner en el punto de mira a Ortega Cano

Ana María Aldón tiene que ver, una vez más, como la imagen pública de su marido queda dañada. Durante el último episodio de Montealto: regreso a la casa, Rociíto hizo una serie de revelaciones que no dejaron muy bien a Ortega Cano.

La hija de Rocío Jurado no se lo pensó dos veces a la hora de dedicarle al diestro unas demoledoras palabras en relación con el problema que tuvo con la justicia.

En una de sus declaraciones públicas, el padre de Gloria Camila aseguró que Carrasco había tenido un comportamiento irregular desde pequeña.

| La Noticia Digital

"Yo he podido tener un comportamiento irregular, pero nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo", afirmó muy tajante Rociíto, haciendo referencia al accidente que tuvo Ortega y que acabó con la vida de un joven.

Una vez más, Ana María Aldón ha tenido que escuchar cómo tachaban a su marido de maltratador. Durante la promo de este especial también se insinúa que Rocío Jurado también fue víctima de malos tratos.

"Es un tema muy serio del que yo, en cierta manera, hago un poco de sorna por no querer echarme más encima", especuló la hija de La más grande.

Tras estas duras declaraciones, le ha llegado el turno a la colaboradora de Viva la vida. Durante este fin de semana, la mujer de Ortega Cano ha querido desmentir las palabras de Carrasco.

| Europa Press

En relación con los problemas legales que tuvo su marido, Ana María Aldón considera que ya ha pagado por ellos. "Mi marido está juzgado, condenado y cumplió con lo que tenía que cumplir. Me duele que se utilice esa etapa para hacer más daño".

Por otro lado, también quiso dar su opinión acerca de la relación que mantuvieron la artista y el torero. La tertuliana considera que si Rocío Jurado hubiera querido "borrar de su vida" a Ortega Cano lo habría hecho. "¿Quién se lo iba a impedir?", respondió muy segura.

Ana María Aldón advierte a María Patiño

Esta no es la primera vez que Ana Maria Aldón tiene que salir en defensa de Ortega Cano. Hace seis meses, la colaboradora de Viva la viva lanzó una dura advertencia a la periodista María Patiño.

A finales de agosto del 2021, la presentadora lanzó varias acusaciones contra el torero durante el Deluxe. La colaboradora de Telecinco no tuvo reparo en afirmar que el padre de Gloria Camila le habría dado "mala vida" a Rocío Jurado durante su matrimonio.

Para hacer más verídico este testimonio, María Patiño aseguró que fue el propio Amador Mohedano el que le dio esta información.

| Europa Press

Como era de esperar, Ana María Aldón no tardó en desmentir las palabras de la periodista. En Viva la vida, la mujer del torero se dirigió directamente a su nueva enemiga pública.

Mirando a cámara, la tertuliana aseguró que "había metido la pata hasta el corvejón". "Estás haciendo acusaciones muy graves. Públicamente y delante de toda España, está acusando a mi marido de ser un maltratador", le recriminó.

Ana María Aldón también le mandó una clara advertencia a la presentadora de Socialité. "Vas a tener un problema, ya te aviso. No estés tan tranquila porque no solamente va a ser Amador Mohedano […] No se puede hacer esas cosas. Tienes que tener unas pruebas y luego, ya hablarás".