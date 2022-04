Ana María Aldón ha estallado tras las polémicas declaraciones de su marido, José Ortega Cano, en las que afirmó que su mujer "lleva tiempo sin medicarse". Esa podría haber sido la razón por la que Aldón habría ofrecido esos testimonios tan controvertidos sobre su vida privada de un tiempo a esta parte.

El torero confesó el pasado domingo en Viva la vida que su esposa sigue en tratamiento para la depresión, pero que hace mucho que no toma las pastillas.

“Ella tiene que tomarse los medicamentos que tiene que tomarse, pero lleva mucho tiempo sin tomárselos”, sentenció el viudo de Rocío Jurado ante la audiencia de Telecinco.

Ana María Aldón ya no aguanta más salidas de tono de su marido

Unas palabras que ha aclarado hace unas horas la diseñadora, de 44 años, que ha presentado la empresa sevillana con la que trabaja actualmente, La Tomatería de Los Palacios. Durante la 'Feria Alimentaria de Barcelona', la colaboradora andaluza ha contado que se ha convertido en la imagen de esta compañía que produce gazpacho y salmorejo.

| Telecinco

Tras los últimos rifirrafes en los que se ha visto inmersa, la esposa de Ortega Cano confiesa que "anímicamente voy tirando. Voy sacando fuerzas de flaqueza porque no quiero caerme y no me lo puedo permitir", cuenta.

Ana María ha sido preguntada por cómo se siente después de que Ortega haya hablado de ella hace unas horas en televisión. La diseñadora afirma que "jamás le he puesto en la tesitura de que llame para que se posicione de un lado del otro, nunca le pediría eso", apunta.

"No venía a cuento y no entendí lo que dijo"

Eso sí, en un momento dado, la tertuliana de Viva la vida ha cargado contra su esposo. Y es que no le han gustado nada las palabras que le dedicó el diestro al afirmar que necesitaba "tomarse la medicación".

Sobre ello, la diseñadora reconoce que "me molestó un poquito, porque ya no la tomo desde hace dos años. No venía a cuento y no entendí lo que dijo, pero bueno...", lamentaba una contrariada Ana María Aldón.

| GTRES

Con todo, la entrevistada ha ido "apartando piedras del camino". Así se expresaba la andaluza sobre cómo ha sabido avanzar en la vida superando cualquier tipo de dificultad. Y sin pedir ayuda de nadie para salir adelante.

"Trabajé siempre para ser una mujer independiente, otra cosa es que lo demás no lo vieran", exponía Ana María Aldón este martes en la ciudad mediterránea.

Ana María Aldón responde a la pregunta del millón

Así las cosas, la de Sanlúcar de Barrameda ha reiterado una vez más que no piensa separarse ni darse un tiempo con su marido. La diseñadora ha confesado abiertamente que "soy feliz y estamos muy bien", desvelaba. Sobre los comentarios que hablan de una inminente ruptura, Ana María asevera lo siguiente. "No voy a contestar ni prestar atención a los comentarios dañinos que no llevan a ninguna parte".

En otro orden de cosas, José Ortega Cano era visto ayer mismo saliendo de una clínica en Madrid con un aspecto desmejorado. Una preocupante imagen que Ana María Aldón ha querido puntualizar ante el revuelo generado.

| Europa Press

"Se ha puesto cejas, que llevaba tiempo queriendo hacerlo. Todo lo que sea que él se vea bien, le apoyo... y me gusta que esté así de activo, como está ahora mismo", remarcaba.

Sobre el conflicto que mantiene en las últimas semanas con la hermana de su marido, Conchi Ortega Cano, la sanluqueña no ha querido calentar más el tema.

"No he ganado ninguna guerra. Queremos salir adelante, no quedarnos con un saco de rencor hacia nadie. Hemos tirado para adelante y que nos afecte lo menos posible", ha dicho sobre la repercusión que ha tenido la docuserie sobre Rociíto.