Críticas por lo que los amigos de Silvia Gambino se han encontrado en el tanatorio

Silvia Gambino ha dejado el mundo del espectáculo con el corazón en un puño. Su muerte de cáncer a los 57 años ha sido una desagradable sorpresa para los compañeros de profesión con los que la actriz y cantante ha trabajado.

Discreta hasta el último día, Silvia prefirió mantener las noticias sobre su enfermedad en un plano íntimo. Por este motivo, muchos no sabían que se encontraba tan enferma. Fue su exmarido, Alberto Closas el que lo confirmó públicamente, dejando a todo el mundo estupefacto.

Ell fallecimiento de la actriz de Escenas de Matrimonio ha provocado la lógica reacción de muchos amigos y compañeros de profesión que han querido despedirla.

Para ello, han acudido al Tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde descansan sus restos mortales. Pero allí se han encontrado con algo que no esperaban

La imposibilidad de despedirse de Silvia Gambino

Sergio Camacho, compañero de Silvia Gambino en varios proyectos artísticos ha denunciado a las puertas del tanatorio la situación con la que se ha encontrado. "Venimos todos con la ilusión y han dado orden que no entre nadie".

Según Camacho, "por lo visto está nuestra amiga Silvia sola en la sala, sin nadie que la esté velando, esto es alucinante".

"Yo es que no puedo entenderlo, una criatura que ha dado tanto al mundo del teatro, que era un amor como persona, que no podamos venir los compañeros a velarla y a rezarle un Padrenuestro... me parece surrealista".

Camacho, que es profesor de canto y cantante lírico, conoce también a la hermana de Silvia. Ante la imposibilidad de pasar del hall del tanatorio, ha pedido a la recepcionista que llamase a la hermana para poder pasar. Su respuesta fue tajante, según Sergio: "Han dado órdenes estrictas de que no pase nadie.

El exmarido de Silvia no puede acudir al tanatorio a despedirla

Por lo visto, Camacho no es el único que se puede encontrar con la puerta cerrada en el tanatorio. Las órdenes, según ha explicado, son claras.

En este sentido, ha afirmado que otros amigos de Silvia, como Pepe Carabias o Marta Valverde tenían pensado acudir al tanatorio pero no lo harán para evitar problemas.

Incluso Alberto Closas Jr. con quien Sergio acababa de hablar para saber qué estaba pasando, le confirmó que "no vendrá, en estas condiciones".

Una de las explicaciones a la negativa de la familia a que el tanatorio se llene de gente, es que hay un homenaje a la actriz previsto para mañana miércoles.

"No es el miércoles que hay que despedirla, venimos ahora a rezarla y a estar un rato con ella, yo es que no entiendo nada", protestaba el amigo de Silvia. "Vengo de Toledo, de una gravación que he dejado corriendo para venir hasta aquí, tengo ahora mismo un nudo en la garganta que no lo entiendo.".

Silvia Gambino, "un ser humano inmenso"

Entre suspiros y visiblemente emocionado por la situación, Camacho ha destacado que Silvia era "un ser humano inmenso de grande y una artista de los pies a la cabeza". La última vez que había hablado con ella fue en enero, cuando Silvia le confirmó que se encontraba mucho mejor, que el cáncer ya había remitido y que no tenía que hacer más quimioterapia.

Además de por Escenas de Matrimonio, Silvia también había participado en decenas de obras de teatro, series y películas.

De hecho estaba preparando un nuevo espectáculo y Camacho y ella quedaron, según cuenta, para cenar en primavera con unos amigos.

La muerte de la actriz nacida en Italia le ha pillado por sorpresa. A él y a toda España, que la recordará siempre con su eterna y luminosa sonrisa.