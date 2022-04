Victoria Federica asume su relación con Santi, el hombre por el que vive vigilada

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, también conocida como Vic, se ha convertido en el miembro más perseguido de la Familia Real. Hace unos días presentó a su ‘bebé’ en las redes sociales, una nueva mascota que ha generado un auténtico revuelo. La ha conseguido gracias a su amistad con Santi Serra Camps, un hombre que trabaja haciendo espectáculos con caballos.

Victoria Federica vivirá vigilada gracias al perro que le ha proporcionado Santi, con quien mantiene una relación de amistad. En su cuenta de Instagram, espacio que ha consolidado su reinado, ha asegurado que esta mascota es su nuevo ‘bebé’. El problema es que se trata de una especie exótica que necesita muchos cuidados y que debe estar registrada de una forma concreta.

| GTRES

Victoria Federica, según informa el portal JALEOS, ha adquirido un perro “potencialmente peligroso”, así que debe tener mucho cuidado. Se trata de un perro lobo checoslovaco que fue creado tras un experimento fechado en 1955, una raza que requiere grandes exigencias. Los detractores de la sobrina del rey Felipe no han tardado en juzgar su nuevo capricho.

Victoria vive con su novio Jorge Bárcenas en un lujoso piso situado en el centro de Madrid desde que decidió independizarse. Este paso también fue bastante criticado porque alguien filtró el elevado precio que paga por el alquiler. Según ha salido publicado, sus padres le ayudan con la mensualidad porque ella todavía no disfruta de una situación económica tan desahogada.

La sobrina del rey tiene muy buenos contactos, de hecho ha asumido que mantiene relación con Santi Serra. Siguiendo la información de JALEOS, ha sido él quien le ha entregado el perro lobo, un animal que no ha tardado en convertirse en protagonista.

Victoria Federica tuvo un cerdo vietnamita

Victoria pertenece a una de las familias más importantes del país y sus pasos siempre han sido estudiados al detalle. Cuando alcanzó la mayoría de edad celebró una fiesta en la que sus invitados le agasajaron con regalos de lujo y uno llamó la atención. Le regalaron un cerdo vietnamita al que no tardó en presentar en sociedad cubierto por una bandera de España.

| Europa Press

La sobrina del rey sembró una gran polémica porque los cerdos vietnamitas, según el Comité Científico, “son una especie exótica invasora”. Su deber era registrarlo en el organismo correspondiente y cabe la posibilidad de que se saltara la burocracia. La influencer no ha aprendido y ahora se ha hecho con un perro que le vigilará y protegerá, pero que también necesita ciertos cuidados.

Vic es plenamente consciente de que la prensa sigue todos sus movimientos, pero no quiere cambiar de vida por miedo. Asegura que es “simpática con sus amigos”, por eso no responde a los reporteros y les pide amablemente que dejen de grabarla. Este ruego no ha surtido efecto, pues es una persona demasiado famosa como para dejarla en el olvido.

Victoria Federica, comprometida por 8.000 euros

Victoria, según informa el periódico El Español, estrenó cuatro bolsos de lujo en menos de una semana. El precio de estas piezas superaban los 8.000 euros, así que los expertos en moda empezaron a comentar el atrevimiento. Aseguran que la joven no tiene autoridad suficiente como para recibir ciertos regalos, así que todos los complementos que usa los ha pagado ella.

La influencer, siguiendo la información aportada en el programa Viva la Vida, puede llegar a cobrar hasta 3.000 euros por evento. El problema es que su ritmo de vida es bastante elevado, tiene grandes caprichos y estudia en una universidad muy cara. No sería de extrañar que sus padres le estuvieran ayudando, especialmente Jaime de Marichalar, con quien tiene una relación estupenda.