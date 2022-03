Ana María Aldón ya no puede ocultar más el motivo del divorcio con Ortega Cano

Las cosas están que arden con Ana María Aldón. Ya nada queda de la mujer que participó en Supervivientes y se ganó el cariño del público con su actitud y lucha en la isla.

Ahora, el sentimiento entre la opinión pública es de hastío y desconocimiento, sobre todo por la última portada que ha protagonizado en la revista Lecturas. La gaditana no solo ha arremetido contra Rocío Flores, a quien asegura no haberle dicho nunca el daño que la joven le ha hecho.

Ana María Aldón ha avivado la llamada contra su familia y su propio marido, José Ortega Cano.

Ana María Aldón y el hachazo a los Ortega

Hace un par de semanas, Ana María era muy criticada por su familia, al hablar en el plató de Viva la vida de los problemas que tenía con su marido. Unos conflictos que el torero intentó poner fin cambiando de actitud.

▶️ Marta Riesco rompe su silencio y habla de la portada de la revista Semana

Pero esto no fue suficiente. Tan solo unas semanas después, en la portada citada anteriormente, Ana María Aldón se desahoga, y ha confesado que por culpa de su familia política, se quiso “quitar la vida”.

“La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. Me acababa de quedar embarazada, ¿y tener que aguantar yo tanta injusticia?”, comenzaba.

| Mediaset

“No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo”, explicaba enfadada Ana María.

Estas declaraciones han supuesto una auténtica revolución en el mundo rosa, pero más aún en su familia. Ana María se ha quedado más sola que nunca, pero de una vez por todas, ha aireado la razón por la que no se separa de Ortega Cano.

La razón por la que Ana María sigue con Ortega Cano

Tras estas incendiarias afirmaciones, el entorno de Ortega Cano ha sido el siguiente en hablar. Deslizan a los medios que el torero está enfadado y disgustado con Ana María Aldón, y que estás declaraciones “le han dolido en el alma”.

"Ortega Cano no entiende por qué en las últimas semanas Ana María se ha empeñado en ir contra corriente y buscar la polémica familiar. El torero desaprueba completamente lo que está haciendo y este miércoles se ha llevado una gran desilusión”, explican a Informalia algunos familiares.

| Europa Press

Estos mismos han sido los que han desvelado el verdadero motivo por el que el matrimonio no da el paso de separarse. “No sería de extrañar si no estuviera el niño, pero el diestro no quiere romper la familia. Aunque da la sensación de que es lo que ella está buscando, cabrear a Ortega Cano para que sea él quien dé el paso", explican.

Aunque por el momento, el diestro optará por no hablar a cámara, su entorno asegura que, si aparece, no dará ningún tipo de declaración.

La transformación de Ana María Aldón

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Ana María ha cambiado. Su forma de ser en Supervivientes nada tiene que ver con la de ahora y, gran parte de culpa la tiene la televisión, aseguran.

“Desde que trabaja en televisión es otra, se ha transformado. Es como si ya no necesitara a nadie más que a ella. Ha perdido la humildad y la naturalidad que tenía”.

A su parecer, los “aires de grandeza y superioridad” se esconden bajo los aires de inocencia y “tranquilidad” que muestra en Viva la vida.

| Mediaset

A la espera de que estas afirmaciones provoquen muchas más reacciones en la familia, hay algo que los amigos más cercanos a la familia tienen claro: “el matrimonio está herido”.

“Ana María no solo no está haciendo nada para protegerlo, sino que está avivando la llama del conflicto”, concluyen.