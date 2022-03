Alejandra Rubio confiesa el drama que vive su madre dentro de casa

Alejandra Rubio tiene sentimientos encontrados ahora mismo. Por un lado está feliz porque vuelve a ser un personaje relevante para la televisión a raiz de la última polémica familiar.

La tele es cruel y si no te ganas el sueldo que te pagan, - bastante alto, por cierto - pronto prescinden de ti. La sobrina de Carmen Borrego tuvo una época dorada en este sentido. Los enfrentamientos continuos con su tía, con Terelu Campos, su madre de por medio, eran oro televisivo puro.

Con la Navidad llegó la paz familiar y con el entendimiento tras el turrón, Alejandra se fue apagando. Ni su reciente cambio de casa, ni los juegos que se trae con su futura maternidad han sido suficientes para devolverle el protagonismo.

▶️ María Teresa Campos recibe un nuevo ataque tras derrumbarse

Por otro lado, Alejandra está triste y preocupada. Su protagonismo televisivo va acompañado de una fuerte discusión entre su madre y la que fuera una de sus mejores amigas, Makoke Glaever.

La 'pelea de gatitas' que Terelu y Makoke protagonizaron en directo en un plató de televisión, tiene una clara responsable: Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio es la responsable de la última pelea de Terelu

Alejandra Rubio ha aclarado la relación que Terelu Campos y Makoke han mantenido a lo largo de los años y la causa de su distanciamiento. Según Alejandra, su madre y Makoke no han sido nunca íntimas amigas.

De hecho, su relación empezó a ser más intensa y habitual porque Alejandra y Ana Matamoros sí eran buenas amigas.

Terelu siempre ha presumido de tener un amplio y fiel círculo de amigos. Alejandra lo corrobora: "Yo sé quiénes son los amigos de mi madre porque están todo el día con ella".

| GTRES - Telecinco

Ana y Alejandra dejaron de ser amigas porque Alejandra empezó a frecuentar a Marta López Álamo, la novia de Kiko, el padre de Ana.

Ana y Makoke se llevan a matar con Kiko y que Alejandra fuera la nueva best friend de Marta sentó como una patada a Makoke.

Alejandra lo tiene claro: "mi relación con Makoke también ha cambiado mucho porque Marta es mi íntima amiga. No sé por qué nadie se tiene que ofender por esta amistad".

Teniendo en cuenta que Makoke y Kiko están a la greña amenazándose con llevarse a los juzgados y que Anita ha hecho desaparecer el apellido Matamoros de su Instagram, parece es bastante lógico el distanciamiento.

Terelu, a muerte con quien sea por su hija Alejandra

Alejandra ya apunta a hechos que han pasado entre ella y Makoke, que van a dar juego durante los próximos días. Según la hija de Terelu, "creo que mi madre se ha molestado con Makoke por una bronca que ella y yo tuvimos en el plató".

La estudiante de Arte Dramático defendió a Kiko y Makoke, en una pausa y siempre según Alejandra, Makoke le chilló. "Se vino para mí gritando y me dijo cosas que me dolieron... Yo le dije que no iba a discutir y ella estaba muy enfadada. Había mucha gente delante".

Alejandra, haciendo gala de su buena educación concluyó "le dije que no iba a entrar por el cariño que le he tenido y porque es mayor que yo y la respeto". Kiko Matamoros, que estaba en plató, dio la razón a Alejandra "Yo, si tengo un amigo, no se me ocurre ir a por su hijo".

Terelu se despachó a gusto con Makoke a cuenta del tren de vida que lleva la exmujer de Javier Tudela. A pesar de que en el plató se dijeron de todo y aguantaron el tipo, Terelu se fue a casa "fastidiada, porque a ella no le gusta entrar en polémicas".

La novia de Carlos Agüera tendrá ocasión de retomar el tema en Viva la vida. Podrá de nuevo volver a ganarse el sueldo que le pagan por su silla al lado de Emma García.