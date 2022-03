La amiga secreta de Diego Arrabal le delata en directo

Diego Arrabal se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas, pero en esta ocasión no tiene nada que ver con una de sus famosas exclusivas. Ha sido un desafortunado comentario el que le ha convertido en el protagonista de la tarde.

No hay ni un solo fin de semana en el que Viva la vida no esté exento de polémica.

Durante la emisión deeste programa presentado por Emma García, el paparazzo hizo un comentario que a una de sus grandes amigas no le ha gustado en absoluto.

Este domingo, 13 de marzo, el formato quiso aprovechar que Makoke estaba en plató para comentar un sorprendente aspecto de su vida privada.

Tanto la presentadora como los colaboradores, entre los que se encontraba Diego Arrabal, se cuestionaban cómo su compañera podía vivir una vida llena de lujos trabajando solo unos días al mes.

Fue entonces cuando Emma García puso un vídeo en el que Terelu Campos hablaba del tema en su programa Sálvame Lemon Tea. "¿Cómo puede ser que trabajando tres días al mes se pueda permitir tantos viajes? Me gustaría vivir como ella, pero ser yo".

Diego Arrabal, testigo de la bronca entre sus dos compañeras

Diego Arrabal fue testigo del monumental cabreo que se cogió la exmujer de Kiko Matamoros tras escuchar las palabras de Terelu Campos.

"No tengo por qué dar explicaciones de mi vida, pero empecé a trabajar con 17 años. Además, tengo una empresa de sujetadores que está funcionando muy bien. Por eso me habéis visto en México últimamente y la semana pasada en Miami. Estoy acabando de cerrar negocios", aseguró visiblemente molesta.

La tertuliana también quiso dejar claro que su vida ha cambiado por completo. No solo tiene su puesto de trabajo en Viva la vida, sino que además lleva cinco años al frente de esta empresa junto a un socio.

"Mis hijos ya están crecidos y ahora es el momento en el que me lo puedo permitir", se justificó la compañera de Diego Arrabal. Fue en este momento cuando Makoke le recriminó a Terelu que dijera que "A mí es que tu vida privada no me importa".

Aquí empezó la tormenta. Makoke le espetó más ampliamente a su amiga, asegurando que tanto ella como su vida privada sí que le importan y le preocupan. "Tendrías que haber dicho que si lo hace es porque se lo puede permitir", le aconsejó Makoke a la madre de Alejandra Rubio.

Durante esta acalorada conversación, Diego Arrabal decidió quitarle hierro al asunto, aunque consiguió todo lo contrario. "Pelea de gatitas", dijo el tertuliano entre risas; algo que no le sentó nada bien a la hija de María Teresa Campos.

La periodista no dudó en reprocharle a Diego Arrabal su actitud. Cuando se pensaba que tenía el micro cerrado y que nadie la escuchaba, le dijo: "Esto que acabas de decir es súper machista. Eres mi amigo y esto no te beneficia".

Terelu y Makoke escalaron en gritos y reproches hasta que la madre de Ana Matamoros dio por finiquitada su amistado con Terelu. Makoke sacaba toda la artillería asegurando que ella siempre había defendido a Terelu y que ahora ella no estaba haciendo lo mismo.

La nueva guerra entre dos de las colaboradoras de Viva la vida ha estallado y Diego Arrabal, como espectador privilegiado, ha visto orgulloso la nueva polémica que dará horas y horas de televisión. Él que conoce muchos secretos tanto de Terelu, como de Makoke, podrá echar leña al fuego para que la polémica no decaiga.