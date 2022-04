Terelu confiesa su nuevo problema de salud y moviliza a las Campos

Terelu Campos vuelve a estar muy preocupada y, en esta ocasión, es por un problema relativo a la salud. La hija de María Teresa Campos acaba de dar a conocer una dolencia de la que pocos tenían noticias y que es más grave de lo que parece.

La madre de Alejandra Rubio alarmó a amigos, compañeros y conocidos en una de sus últimas apariciones públicas. En Sálvame, programa de la que se ha convertido en presentadora, hizo gala de una voz lamentable. Casi sin poder hablar, con voz muy grave y evidentes dificultades para mantener el tono, Terelu hacía lo que podía con las cuatro horas de directo del espacio.

Terelu no resistió más y tuvo que cancelar a última hora otro de los espacios que presenta, Juntos el debate, en Telemadrid. "En mis treinta y tantos años de carrera tuve que decir horas antes que no podía presentar el programa. Saben que soy una cumplidora fiel de mi trabajo, eso me provoca desasosiego, ya que no estoy acostumbrada y no me ha pasado en la vida tener que dejar el trabajo tan solo unas horas antes".

Terelu ha puesto nombre a lo que le pasa y a qué tendrá que hacer a partir de ahora

La enfermedad en las cuerdas vocales de Terelu Campos

Terelu Campos ha desvelado que padece un edema de Reinke. "Lo que viene siendo una inflamación de las cuerdas vocales, desde hace seis años", ha precisado.

La presentadora ha descartado el COVID-19, ya que diariamente se realizan las pruebas antes de entrar a trabajar. Los motivos de la dolencia que le impide casi hablar son otros. "Sufro este edema por el mal uso a la hora de hablar y nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años".

Además, la tertuliana alerta de unos antecedentes familiares que pueden suponer un riesgo añadido para ella. "No deja de asustarme, pues la garganta en mi familia ha sido un punto complicado y peligroso por los cánceres de mi madre y de sus dos hermanos mayores".

| Mediaset

Terelu ha notado como últimamente, le cuesta más hablar alto, hasta el punto de quedarse afónica y sin voz: "eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la covid, cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más".

No puede hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tiene es "severo".

Terelu y su forma de vivir la vida, a pesar de las consecuencias

La principal herramienta de trabajo de Terelu es su voz, por lo que cuesta entender alguna de sus afirmaciones en su blog de Lecturas.

"Os parecerá absurdo, pero no poder hablar me produce claustrofobia. No debo jugar con esas cosas, pero vivo la vida sin pensar lo que me puede ocurrir porque me han ocurrido ya muchas cosas. No voy a decir demasiado por qué la vida te sorprende con más".

La hermana de Carmen Borrego ya ha retomado su rutina profesional y la hemos vuelto a ver en Sálvame. Eso sí, para poder seguir con su vida normal asegura que va "medicada hasta las trancas e inyectada de Urbason".

El edema de Reinke es una acumulación de líquido en las cuerdas vocales. A consecuencia de ello, se inflama la laringe y provoca problemas crónicos de la voz como ronquera, carraspera y fatiga al hablar. Fumar durante tantos años como ha fumado Terelu a lo largo de su vida, tampoco ayuda a mantener a raya esta enfermedad que podría acabar con su carrera profesional.