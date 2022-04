Alejandra Rubio se va de la lengua y cuenta qué le pasa a su madre Terelu

Terelu Campos es una superviviente televisiva. No, no nos referimos a que haya viajado hasta Honduras para entrar en un reality. Esto lo deja para su hermana Carmen que ya estaría allí si no se casara su hijo en pocas semanas.

Terelu ha sabido moverse con inteligencia en Telecinco y los últimos varapalos y crisis en la cadena, a ella no le han afectado demasiado. Es más, ha salido incluso reforzada. A pesar del fracaso de Sálvame Lemon Tea, que ha durado pocas semanas en antena, Terelu ha conseguido meter un pie en La Fábrica de la Tele.

Así ha logrado rebajar el tono y las críticas que desde esta productora y desde Sálvame se vertían contra ella. Es más, se ha quedado como presentadora de algunas tardes de Sálvame. Y eso lo ha logrado sin dejar su puesto en Viva la vida y compaginándolo todo con otras cadenas y programas.

| Europa Press

Vamos, que Terelu está pluriempleada y consiguendo también que su hija Alejandra Rubio siga en Viva la vida como colaboradora a pesar de que poco tiene que aportar al espacio.

Tantas horas de directo televisivo le han pasado factura en su salud. Alejanda ya se lo temía, pues no es la primera vez que le pasa, pero ahora lo ha podido ver España entera.

Terelu sufre un problema de salud y tiene que abandonar el trabajo

Terelu Campos era la encargada de presentar Sálvame este jueves por la tarde. Allí era la encargada de repartir juego entre Kiko Hernández, Lydia Lozano y Carmen Alcayde.

Los tres andaban a la greña por una fiesta que se hizo en casa de Lydia hace quince años y en la que se criticó e imitó a famosos. Sin comentarios.

Terelu hablaba poco y los espectadores ya pudieron darse cuenta de que tenía una voz muy grave y quebrada. Le costaba mucho hablar y se veía que hacía un esfuerzo importante.

Algunos lo atribuían a la adicción que Terelu tiene al tabaco.

Otros pensaban que la madre de Alejandra Rubio tendría que toser para aclarar su garganta.

Mientras que otros lo atribuían a una posible noche movidita.

La razón real se supo pocas horas después, cuando Terelu tuvo que abandonar su puesto de trabajo al haberse quedado sin voz.

El otro trabajo de Terelu Campos

Terelu Campos también tiene una sección en el programa Juntos de Telemadrid. Ella es la coordinadora del debate que se emite en el espacio, justo cuando finaliza 10 momentos, presentado por Anne Igartiburu.

Este jueves, Terelu tenía previsto conducir su sección, pero según informa OKDiario, la afonía que padece le impidió hacerlo. A media que la tarde avanzaba, Terelu se iba quedando sin voz y cuando le llegó el turno a Telemadrid, ya era imposible ponerse frente a las cámaras.

Terelu ha reposado durante toda la noche y toda la mañana y esta misma tarde de viernes ya vuelve a estar en antena con la mejor de sus sonrisas. Su voz todavía no es la normal, pues está algo más ronca que de costumbre, pero haciendo gala de su profesionalidad e implicación, ha vuelto a la televisión.

Si algo destacan los compañeros de Terelu, es precisamente su profesionalidad y ganas de trabajar. Así pues, una afonía no la va a frenar y más teniendo en cuenta el momento que vive Telecinco, en la que cualquier detalle puede ser motivo de amonestación y despido.

Terelu presenta Sálvame junto a Adela González y María Patiño y también tiene previsto estar en Viva la vida este fin de semana. Así pues, Alejandra tendrá que ayudar a que su madre cuide la voz con infusiones de miel y limón y evitando corrientes de aire que puedan perjudicarla.