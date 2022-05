Alba Santana se rompe al salir a la luz el secreto de Mila Ximénez

Alba Santana no sabe qué decir tras escuchar las últimas palabras que le han dedicado públicamente a su madre. Y es que, hace ya un tiempo, los compañeros de trabajo de Mila tomaron la decisión de no volver a hablar de ella en los platós de televisión. Hasta ahora.

Desde que la periodista falleció, en Sálvame ha reinado la ley del silencio y eso es algo de lo que muchas personas se han dado cuenta, entre ellas, María del Monte.

| GTRES

Tras su paso por Déjate querer, la cantante ha acudido al Deluxe para ofrecer una entrevista de lo más emotiva. Nada más entrar en el plató, consiguió ablandar el corazón de toda la audiencia del programa con su reencuentro con Isa Pantoja, pero sin duda, el momento más especial de su visita sucedió minutos después.

La artista acudió a este plató de Telecinco para hablar de lo complicados que han sido para ella estos años por culpa del coronavirus. Y es que, con pocos meses de diferencia, esta enfermedad se llevó con ella a su madre y a dos de sus hermanos.

Ahora, María ha dejado sin palabras a Alba Santana tras hacer un duro comentario sobre la muerte de su madre y sobre la actitud que han tenido todos sus compañeros desde entonces.

▶️ Rosa Benito completamente rota por la muerte que la acaba de golpear

Alba Santana no sabe qué decir

Alba Santana se ha quedado rota de dolor tras escuchar las emotivas palabras que María del Monte le ha dedicado a su madre durante su esperada entrevista en el Deluxe.

Este sábado, 21 de mayo, la cantante de sevillanas acudió a este plató de Mediaset España después de haber pospuesto su visita, en varias ocasiones, por culpa del covid.

Y, aunque su objetivo principal era patrocinar su nuevo disco, el tema principal de su entrevista, finalmente, fue la muerte. Durante toda su participación, la cantante quiso compartir con la audiencia cómo había vivido ella todos estos meses.

| Europa press

Pero, sin duda, el momento que más impactó a Alba Santana fue cuando María habló de su madre. Aprovechando que el sábado era un día muy especial para todos los colaboradores del formato, ya que hubieran celebrado el 70 cumpleaños de Ximénez, la compositora decidió dar su opinión acerca de cómo habían gestionado su muerte.

"Espero que lo que voy a decir no os ofenda, pero os habéis equivocado en algo. Creo que no habéis gestionado bien la marcha de Mila. No habéis sido conscientes de lo que se percibe fuera y eso es porque habéis dejado de hablar de ella con naturalidad, os cuesta, pero cuanto más habléis más fácil va a ser".

"Mila era sabia en su medida, fuerte en su medida y un poco la madre del cortijo. Esa sensación de orfandad que os ha dejado no la ocultéis. Se nota mucho. ¿Habrá algo más bonito que saber llorar a tiempo y reír a tiempo?", aseguró a continuación, dejando a Alba Santana con los ojos llenos de lágrimas.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez alzó la voz por todos sus compañeros y aseguró que, quizás, se habían equivocado con la dura decisión que había tomado.

"Tienes razón, no hemos sabido gestionar la muerte de Mila. Entre nosotros hablamos muy poco de ella. Supongo que cada uno estará pasando el duelo a su manera, pero algunos no lo hemos hecho y seguimos arrastrándolo", le respondió el presentador.

| Mediaset

Pero, todo apunta a que hay una razón de peso. Y es que, no querían que Alba Santana ni el resto de su familia se pensaran que se estaban aprovechando de la memoria de la periodista.

"No queríamos que la gente creyera que intentábamos sacar rédito televisivo de algo así, nos dio miedo que nos juzgaran", dijo el catalán.

"Eso es una equivocación. La familia y sus seres queridos estarían encantados de que hablarais de ella, ella era una parte fundamental de estos platós", aseguró finalmente la cantante, dejando entrever que Alba Santana se sentiría muy orgullosa de todos ellos.