Un amigo de Julio Iglesias confirma los rumores sobre su estado de salud

Julio Iglesias es uno de los grandes artistas del país, su voz ha triunfado en el marcado internacional y es una estrella indiscutible. Lamentablemente tiene problemas: algunos medios aseguran que su estado de salud no es bueno, información que ha preocupado a todos. El presentador Bertín Osborne, uno de sus grandes amigos, ha confirmado los datos oficiales para que el público respire tranquilo.

Julio Iglesias tiene relación con ciertos periodistas y se ha encargado de transmitirle su verdadero parte médico. Es cierto que ha tenido varios achaques, pero ya los ha superado y poco a poco va recuperando su característico temperamento. Bertín ha corroborado que el artista tiene ganas de continuar con su trayectoria, a pesar de que será bastante complicado.

| GTRES

Julio vive en Estados Unidos, pero sabe que en España las informaciones sobre él no cesan y que cada vez hay más expectación. El paparazzi Diego Arrabal aseguró en el programa Viva la Vida que la salud del artista no era tan buena como querían dar a entender. Según su información, “Miranda se muestra cabizbaja, como preocupada”.

Julio cuenta con el apoyo de su mujer Miranda, así que sus seguidores pueden estar tranquilo porque está en buenas manos. Supuestamente ha cancelado varios proyectos porque no se sentía con fuerzas, pero hay algo que nadie está contando. Tiene mucho miedo al coronavirus, por eso no quiere darse un baño de multitudes en este momento.

Iglesias está cansado de soportar rumores que no se corresponden con la realidad, por eso tomó la decisión de vivir en el extranjero. Según cuentan, apenas sale de su mansión porque es consciente de que cualquier movimiento se convierte en noticia. Su amigo Bertín Osborne ha dado la cara por él para intentar que esté sometido a menos presión.

Julio Iglesias ha pedido ayuda

Julio se ha puesto en manos de los mejores profesionales para superar sus problemas y actualmente se encuentra mejor. “Está muchísimo menos fastidiado de lo que se dice, pero muchísimo menos”, explica Bertín durante su última intervención. La revista ¡Hola!, publicación de cabecera de la familia Iglesias, se ha hecho eco de estas declaraciones.

| Gtres

El artista supuestamente está escribiendo unas memorias, por eso en los últimos tiempos sale tan poco de su vivienda. El exmarido de Fabiola Martínez ha puesto en duda este proyecto, piensa que jamás saldrá a la luz la verdadera biografía de su compañero. “Me juego la vida a que no va a escribir ni la quinta parte de sus memorias porque no lo puede contar, eso lo tengo más claro que el agua”.

Iglesias es uno de los rostros más icónicos de la prensa del corazón, pero él nunca ha participado de forma activa en el negocio. No ha entrado en el debate que se ha generado en los últimos meses y ha sido Bertín el que ha contado la verdad. Es cierto lo que cuentan los amigos de Julio Iglesias: su salud mejora por momentos y los problemas son cosa del pasado.

Julio Iglesias conoce la decisión de su hijo

Julio mantiene una relación estupenda con su hijo Enrique, a pesar de que muchas personas han intentado enfrentarles. Ambos se dedican al mercado musical y son competencia, pero saben perfectamente en qué campo juegan cada uno. Enrique quiere retirarse porque considera que ya ha cumplido todos sus objetivos y Bertín, amigo de la familia, ha dado su opinión.

“Lo único que puedo decir al respecto es que lo que deseo es que sean felices todos porque son todas buenas personas, gente magnífica. Julio padre es un fenómeno y Enrique es para robarlo. Fue quien me enseñó a patinar, así que si va a ser más feliz jubilándose que no lo dude”, declara el ex de Fabiola.