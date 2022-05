Alba Santana confirma sus sospechas sobre la herencia tras morir sus padres

Alba Santana está muy cansada de que se hable sobre algunos aspectos de su vida más privada. Por eso, ha decidido dar un golpe sobre la mesa para desmentir algunos de los rumores que han estado circulando acerca de sus padres.

La joven todavía sigue inmersa en el duelo por la muerte de sus dos progenitores. Y es que, a pesar de que han pasado varios meses desde que Mila y Manolo dijeron adiós, todavía sus nombres siguen muy presentes.

| GTRES

Para la hija de la periodista, está siendo muy complicado asimilar toda la información que ha salido a la luz a raíz de sufrir estas dos pérdidas. El pasado mes de febrero, varios medios de comunicación de nuestro país aseguraron conocer las herencias que los padres de Alba Santana le habían dejado a su hija.

Y es que, según se dijo en aquel momento, la periodista le dejó 3 millones de euros, mientras que el tenista optó por no contar con ella en el reparto de su herencia.

Ahora, parece que esta información no es del todo cierta. El pasado 23 de febrero, la joven decidió dar la cara públicamente para defender el honor de sus dos progenitores.

Alba Santana aclara todas las dudas

Alba Santana no está dispuesta a que la imagen de su padre se vea ensuciada por unos rumores que son totalmente falsos.

El pasado 23 de febrero, la hija de Mila Ximénez decidió entrar, vía telefónica, al programa donde trabajaba su madre para desmentir estas informaciones. "Me parece que es algo tan íntimo lo que deja un padre o una madre. Por supuesto que me duele. Los he querido mucho a los dos".

| La Noticia Digital

Por otra parte, Alba Santana también reconoció que está totalmente hundida. Y es que, después de la muerte de su madre, lo que menos se esperaba es que su padre también se fuera para siempre. "Les echo mucho de menos. No me esperaba la muerte de mi padre tan seguida y desde diciembre estoy peor…".

"Con mi padre llevaba dos años distanciada y es distinto, pero con mi madre tenía una relación muy estrecha, de todos los días. El vacío es enorme", aseguró visiblemente afectada. "Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido y por mí misma. Sé que mi madre lo querría".

Alba Santana recibe el cariño de los compañeros de su madre

Alba Santana siempre se ha sentido muy arropada por todos los amigos y compañeros de trabajo de la periodista. Por eso, cuando la joven entró en Sálvame, quisieron animarla.

Aunque en aquel momento, no encontró consuelo. Durante su intervención, la hija de la tertuliana quiso compartir con la audiencia de Telecinco la estrecha relación que tenía con Mila.

"No la quería ver sufrir. Cuando se fue lo único bueno era saber que no la iba a ver sufrir más. Pero el día a día es lo duro […] Lo que más me cuesta es que no la voy a volver a ver. Consultaba mucho con ella y el no tenerlo, cuesta mucho. Voy a tener que encontrar maneras de sentirla conmigo. Sé que me estará cuidando, tanto ella como mi padre".

| GTRES

Jorge Javier quiso aprovechar la ocasión para recordarle a Alba Santana lo importante que era para su gran amiga y aseguró que se fue sabiendo que su hija iba a estar bien.

"Sabía que tú eras muy feliz y que llevabas una vida que ella consideraba envidiable. Esa tranquilidad te debe arropar porque no dejaste ninguna conversación pendiente con ella", aseguró el presentador.

"Quiero estar bien. No me reconozco cuando estoy así porque siempre intento dar positividad a todos. Cuando me veo tan baja, no me reconozco", lamentó Alba Santana.