Alba Santana, devastada al conocer el secreto de Jesús Mariñas con su madre

Alba Santana sigue inmersa en el complicado duelo por el fallecimiento de sus dos padres. A pesar de que ya han pasado varios meses desde que Mila y Manolo nos dijeron adiós, la cercanía de sus muertes es algo que le está costando superar.

Y es que, en tan solo seis meses, Alba quedó huérfana. Desde entonces, la joven ha tenido que aguantar todo tipo de comentario acerca de su vida personal. Uno de ellos está directamente relacionado con las herencias que recibió por parte de sus progenitores.

Ahora, y tras aclarar estos malentendidos, Alba Santana se ha quedado muda al conocer lo que Jesús Mariñas supuestamente dijo de su madre horas después de su fallecimiento.

Y es que, a pesar de que ambos mantuvieron una muy buena relación hasta el final, todo apunta a que el periodista no habló muy bien de ella.

▶️ El secreto que Jesús Mariñas se llevó a la tumba y que podía haber cambiado España

Alba Santana aún está muy tocada por el fallecimiento de Mila

Alba Santana se ha quedado a cuadros después de conocer lo que verdaderamente pensaba Jesús de su madre. Este martes, 10 de mayo, Sálvame comenzó la emisión de la tarde homenajeando a este gran comunicador.

Y es que, horas antes de comenzar el programa, los medios de comunicación de nuestro país informaron de una triste noticia: Jesús Mariñas fallecía a los 79 años tras no poder superar su cáncer de vejiga.

La muerte de esta figura clave de la crítica social ha dejado a toda España conmocionada, y no es para menos. Este periodista gallego ha marcado a toda una generación de consumidores de prensa rosa.

En sus más de 60 años de actividad, este reconocido comunicador ha sido una de las figuras clave de la televisión de nuestro país; algo que le ha permitido estrechar lazos con otras de las grandes personalidades del periodismo español.

Una de ellas fue Mila Ximénez. La madre de Alba Santana y él fueron grandes amigos durante todos estos años, pero tras la muerte de la colaboradora de Telecinco sucedió algo que ha dejado a la joven sin palabras.

Alba Santana se entera de las palabras que más le han dolido

Antes de comenzar con el homenaje, Jorge Javier Vázquez interrumpió la emisión de Sálvame para sacar a la luz un bombazo que le ha hecho cambiar su opinión acerca de Mariñas.

El presentador de formato aseguró que se acababa de enterar de algo que le había dejado muy "tocado". "Tengo que decir que estoy un poco tocado por algo que me ha contado Kiko y que yo no lo sabía…", aseguró, dejando a Alba Santana totalmente confusa.

"Jesús era un personaje que tenía muchas caras y lo podemos decir. Me gustaría quitarme esto de en medio al principio... Yo no lo he escuchado, por eso no puedo decir absolutamente nada", dijo a continuación.

Y es que, según le contó Kiko Hernández, el día después de la muerte de Mila Ximénez "Jesús Mariñas estuvo hablando fatal de ella".

"Yo no sabía que el día que murió Mila, o a los pocos días, Jesús Mariñas estuvo hablando muy mal de ella", informó el periodista, dejando a Alba Santana con la boca abierta.

Por su parte, Kiko aseguró que aquellas declaraciones le pillaron por sorpresa, ya que, entre ellos, siempre había habido muy buena sintonía. "Los dos se adoraban y no entiendo que pongo un canal y Jesús estuviera hablando mil burradas de Mila".

"Esas eran las cosas que tenía Mariñas. Era así. Un día te saludaba y otro día te ponía verde", justificó Jorge para intentar no manchar el homenaje que estaba a punto de comenzar.