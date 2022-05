Marta López Álamo confiesa la ruptura y señala al otro hombre

Marta López Álamo ha ganado mucha popularidad desde que es novia de Kiko Matamoros, por eso cada vez tiene más presencia en los platós. Recientemente ha participado en el programa Conexión Honduras para dar su versión sobre la traición que ha sufrido el colaborador. Él pensaba que era amigo de Anuar Beno, uno de sus compañeros, pero la relación está completamente rota.

Marta López Álamo ha señalado a Anuar, a quien considera responsable del fracaso de la amistad, y le ha llamado “falso”. El cuñado de Isa Pantoja ganó un premio y no lo quiso compartir con Matamoros, quien supuestamente es su gran aliado en Supervivientes 2022. “No entiendo nada, no comprendo nada”, ha declarado la novia del tertuliano de Sálvame muy molesta.

| GTRES

Marta López ha recibido muchas críticas a lo largo de su trayectoria, pero el paso del tiempo ha demostrado que sus intenciones son nobles. No tiene ningún interés en llamar la atención de la prensa, simplemente quiere disfrutar de su noviazgo. Pretende casarse con Kiko cuando este regrese de Supervivientes y en un plazo máximo de dos años intentarán tener un bebé juntos.

Marta López ya no se esconde, quiere que su pareja triunfe y ha atacado a Anuar Beno por el comportamiento que está teniendo. No quiere tener problemas con nadie, pero ha confesado que la relación de amistad se ha roto por completo. Considera que Kiko no es responsable de lo que ha pasado, de hecho él no es consciente de la traición de su compañero.

La audiencia tenía que decidir con quién podía compartir Anuar su premio: con Kiko Matamoros o con Yulen Pereira. “Prefiero que venga Yulen, pero si viene Kiko no pasa nada porque es mi amigo”, comentó antes de conocer el veredicto. Cuando se dio cuenta de que el elegido había sido Matamoros se mostró molesto y Marta arremetió duramente contra él.

Marta López Álamo ha dejado de esconderse

Marta López se ha ganado el corazón de todos porque es extremadamente respetuosa y siempre intenta no ofender a nadie. Pero ha llegado al límite y ha señalado al hermano de Asraf porque no puede seguir disimulando su malestar. Considera que es un traidor y no entiende el comportamiento que ha tenido con Kiko, quien permanece al margen de la traición.

| Europa Press

Marta está atravesando una situación delicada porque Makoke, una de sus grandes rivales, le ha acusado de estar obsesionada con ella. Supuestamente la modelo llama a los amigos de la colaboradora para conocer sus trapos sucios y hay unos mensajes que lo demuestran. La exmujer de Matamoros ha aportado pruebas, aunque cabe la posibilidad de que estén manipuladas.

La influencer niega que haya intentado perjudicar a Makoke, de hecho no quiere tener contacto con ella porque no son compatibles. El público se ha posicionado de su lado, pues siempre ha sido sincera y jamás ha mentido en ningún tema importante. Es evidente que la guerra no ha hecho más que comenzar y ya hay una ganadora: la novia del tertuliano de Sálvame.

Marta López Álamo pide explicaciones

Marta López ha aceptado colaborar en Telecinco para defender a Kiko Matamoros, así que no tiene intención de involucrarse en peleas. No ha respondido a las acusaciones de Makoke, simplemente se ha limitado a resaltar la traición que ha sufrido su novio. No comprende la estrategia de Anuar, pero sabe que romperá el vínculo que le unía a Matamoros.

La modelo ha confesado que su novio se sentirá molesto cuando descubra lo que ha pasado y piensa que podría ser el principio del fin. El cuñado de Isa Pantoja tiene muchas posibilidades de abandonar la isla en cuanto salga nominado porque el público no le quiere. Ya ha cometido varios errores y la audiencia tiene mucha memoria.