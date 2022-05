María del Monte confiesa lo que era un secreto a voces

María del Monte no se esperaba que durante su última intervención televisiva iba a sacar a relucir uno de los secretos que mejor ha guardado durante todos estos años.

Y es que, si por algo se ha caracterizado esta artista, es por haber mantenido siempre su vida privada totalmente al margen de su carrera profesional.

A la sevillana jamás le ha gustado que la prensa de nuestro país hable sobre sus relaciones sentimentales y al final ha sido su propia amiga la que ha conseguido que confesara cómo se encuentra su corazón en la actualidad.

El pasado viernes, 6 de mayo, María de Monte acudió al plató de Déjate querer para hablar sobre la llegada de su último trabajo musical. Y es que, después de 14 años de sequía, la artista por fin ha sacado un nuevo disco.

La cantante ha asegurado que, después de la dolorosa pandemia por la que hemos pasado, era necesario un poco de alegría. "Me preguntan: 'por qué ahora, después de 14 años'. Pues porque yo lo necesitaba y la gente también. La gente no tiene ganas de pasarlo bien, la gente tiene necesidad de pasarlo bien".

Lo que no se esperaba ella era que Toñi Moreno iba a conseguir que se abriera en canal con todos los espectadores de Telecinco. Y, aunque a principio se mostró algo reacia, finalmente acabó confesando algo que ya era imposible seguir ocultando.

María del Monte no ha dejado indiferente a nadie

María del Monte ha sorprendido a todos los espectadores de Déjate querer con una inesperada confesión acerca de su vida más privada. Y es que la gran amistad que une a Toñi Moreno y a la cantante ha hecho que su entrevista sea mucho más natural y fluida que el resto.

Tanto es así que, la presentadora de este nuevo formato de Telecinco no ha tenido reparos en preguntarle a su invitada por su vida sentimental. "¿Estás enamorada?", le preguntó la presentadora a la sevillana.

"Sí, lo estoy", le respondió María del Monte rápidamente, aunque aseguró que no sabía si realmente era un amor correspondido. "¡Ni a ti te importa tampoco! Eso te lo diré fuera", le respondió la andaluza ante las insistencias de su amiga.

Una vez entradas en materia, Toñi se ha interesado por los otros grandes amores de esta compositora de sevillanas. "He tenido varios grandes amores, tres o así. Si hubiera tenido un solo amor implicaría que con las demás personas con las que he estado han sido estafadas por mí y no es el caso".

María del Monte está destrozada

María de Monte ha pasado por uno de los peores años de su vida. Y es que el coronavirus se llevó consigo a una de las personas más importantes de su vida: su madre.

"Estoy, que no es poco. Más o menos bien y tirando con alguna ilusión, cuando venimos de donde venimos es complicado…", aseguró durante su entrevista en Déjate Querer.

"He tenido un camino espinoso, a cada uno le duele lo suyo. No ha sido fácil. No es fácil, pero hay que seguir... La pérdida de las personas es un mazazo, pero la ausencia es un dolor interminable", ha zanjado María del Monte visiblemente emocionada.

Aunque, ha querido dejar claro que poco a poco se está recuperando de esta dura etapa que le ha tocado vivir. "Yo tengo mucha paz interior, y eso es muy importante".