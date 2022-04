Alba Santana recibe una llamada urgente tras perder 3 millones de euros

Alba Santana, hija de la escritora Mila Ximénez, se ha ganado el respeto de la prensa del corazón porque su comportamiento es brillante. En menos de seis meses ha perdido a sus dos padres y ciertos periodistas no se han compadecido del momento que está atravesando.

La revista Lecturas aseguró que la joven había recibido tres millones de euros por la herencia de su madre, pero no es verdad.

Alba Santana, famosa desde la cuna, decidió formarse en el extranjero y empezar una nueva vida en Ámsterdam. Allí conoció a su marido Aviv Miron, con quien tiene dos hijos que eran la debilidad de la colaboradora de Sálvame: Alexander y Victoria.

En ningún momento ha protagonizado ningún revuelo ni ha ganado dinero después del fallecimiento de sus progenitores.

Alba tenía una relación bastante controvertida con su padre Manolo, de hecho cuando falleció el tenista estaban algo distanciados. La revista Lecturas aprovechó esta tragedia para afirmar que el deportista había desheredado a su hija, pero no es cierto.

La joven no ha perdido el patrimonio de Santana, pero sí los tres millones de Mila, entre otras cosas porque nunca existieron.

Alba Santana concedió una pequeña entrevista en Sálvame para explicar que su madre no le había dejado una cantidad de dinero tan elevada. No entró en detalles, pero aseguró que Mila no había amasado una fortuna tan desorbitada.

Es cierto que la escritora era un rostro bien pagado y que sus cuentas bancarias eran envidiables, pero no es oro todo lo que reluce.

La hija del tenista confesó que estaba atravesando una mala racha y pidió respeto, pues necesitaba estar tranquila para avanzar. No le preocupaba que el público pensase que había heredado un patrimonio millonario. Lo complicado es que esa noticia falsa iba a ser la primera de muchas y no tiene fuerzas para estar dando la cara constantemente.

Alba Santana desvela el origen del sufrimiento

Alba Santana ha tenido muchas oportunidades de hablar, pero nunca se ha sentido cómoda en primera línea. Entiende que sus padres son importantes en España, por eso respeta que la prensa le haya convertido en un rostro de interés. El problema es que no quiere participar en el mercado del corazón y cada vez tiene que solventar más conflictos.

Santana confesó que le estaba llamando continuamente personas desconocidas y no quiere atender a más curiosos. “No deja de llamarme gente a mi teléfono y no sé quién les ha dado mi número”, explicó visiblemente molesta.

Está cansada de rechazar ofertas, ya ha explicado que no está atravesando un buen momento y no tiene nada más que decir.

El portal Ibero Show asegura que la heredera de Mila está sufriendo porque algunos medios han mentido en un tema importante.

Algunos periodistas insinúan que tiene mala relación con sus hermanos y es completamente incierto. De hecho ellos han estado siempre a su lado durante el tiempo que estuvo en Madrid por la enfermedad de la colaboradora.

Alba Santana hace una petición: “Seguir con mi vida”

Alba está acostumbrada a lidiar con la prensa, de hecho fue la portavoz de Mila durante su complicada enfermedad. No quiere estar delante de las cámaras, pero entendía que su madre era un rostro muy querido y debía aclarar la situación.

Fue sincera en todo momento, a pesar de que sus declaraciones hacían referencia a un tema delicado.

La hija de Manolo habló en Sálvame para dejar claro que no atendería más llamadas de extraños, por muy urgente que fueran. “Solo quiero seguir con mi vida, seguir bien para mis hijos, para mi marido. Necesito que me ayudéis en esto”, declaró haciendo gala de su habitual educación.