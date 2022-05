Abril y Jimena se enteran que su padre Kiko Hernández puede dejarlas solas

Kiko Hernández podría dejar a sus hijas dentro de muy poco. Y es que, hay quienes apuntan que el presentador de Mediaset España podría estar a punto de aceptar su participación en uno de los formatos más importantes de esta empresa audiovisual.

Lo que jamás se hubiesen imaginado Abril y Jimena es que su padre se iba a plantear este nuevo reto en su vida. Cómo ya sabemos, los inicios del tertuliano en la pequeña pantalla los encontramos durante su participación en Gran Hermano 3.

| GTRES

Gracias a esta oportunidad que recibió, Kiko Hernández ha podido seguir evolucionando y creciendo dentro de la televisión hasta convertirse en uno de los colaboradores más queridos y admirados de Telecinco.

Y, aunque está muy agradecido por la experiencia que vivió en 2002, durante mucho tiempo, el colaborador de Sálvamese ha mostrado algo reacio a volver a entrar en un reality show, aunque ahora parece que las cosas están a punto de cambiar.

Kiko Hernández, ¿posible concursante de Supervivientes 2023?

Kiko Hernández jamás se había planteado postular para su participación en el reality más extremo de la televisión de nuestro país, pero el comentario de uno de sus compañeros de trabajo ha hecho saltar todas las alarmas.

Durante la emisión de Sálvame de este jueves, 19 de mayo, el colaborador tuvo un duro enfrentamiento con Antonio Montero. Y es que, para el paparazzi, Matamoros no está haciendo un buen concurso dentro de Supervivientes, más bien todo lo contrario.

| GTRES

"Luchar hay que luchar, pero yo a Kiko le he visto unos detalles de blandura que no me gustan", aseguró el marido de Marisa Martín Blázquez.

Tras escuchar las palabras del fotógrafo, Hernández decidió sacar la cara por su amigo y aseguró que se trata de un programa de entretenimiento, por eso era fundamental que Matamoros siguiera en el concurso.

"Contigo pasará lo mismo el año que viene", le ha soltado Montero a Kiko. "Puede ser", ha respondido el padre de Abril y Jimena, dejando a toda la audiencia de Sálvame con la boca abierta.

▶️ El dineral que cobran cada semana los concursantes de Supervivientes 2022

Kiko Hernández saca las uñas por su compañero

Durante esta tertulia, Kiko Hernández no ha tenido problemas en salir en defensa de su amigo y compañero de trabajo, Kiko Matamoros. Y es que, desde que el tertuliano de Sálvame entró en Supervivientes 2022 se ha convertido en el centro de todas las críticas.

Y mucho más después de que varios colaboradores de televisión recordaran las polémicas palabras que el exrepresentante de famosos pronunció haciendo referencia a este reality de supervivencia.

En una ocasión, el amigo de Kiko Hernández aseguró que Supervivientes era "un campamento en el que se pasaba hambre", pero cuando ha vivido la experiencia en sus propias carnes, se ha dado cuenta de que es mucho más duro de lo que parecía.

| Telecinco

Desde que puso un pie en Honduras, este mítico colaborador comenzó a sufrir varios problemas físicos y de salud. Y es que, durante las primeras semanas, los mosquitos no le dieron ni un segundo de tregua.

Cansado, lleno de picaduras y con los ánimos por los suelos, Kiko pidió en alguna ocasión su expulsión del reality. Y, aunque ahora ya se encuentra mucho mejor y está más activo, hay personas que todavía siguen pensando que no debería seguir en el concurso.

Kiko Hernández ha tenido que alzar la voz a favor del novio de Marta López Álamo, después de que varios de sus compañeros no pararan de cuestionar su concurso dentro de los Cayos Cochino.

En la tertulia de la tarde, Antonio Montero apuntó que el colaborador todavía no había logrado dominar una de las habilidades más reconocidas dentro del reality: coger un pez.

Nada más escuchar las críticas del fotógrafo, Kiko Hernández no pudo contener la rabia y, sin pensárselo dos veces, salió en defensa de su amigo.

"Eso no es Jara y sedal ni lo patrocina Pescanova. Quiero decirte, esto es un programa de entretenimiento", aseguró el presentador de Telecinco, antes de lanzarle un cuchillo a su compañero. "Fíjate la diferencia, a él le han llevado y a ti no y llevas más de 20 años postulando".