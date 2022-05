Kiko Hernández destapa el secreto que no conocían ni sus hijas pequeñas

Kiko Hernández ha vuelto a poner en aprietos a una de las colaboradoras que más protagonismo ha ganado en los últimos días en Sálvame.

Kiko Hernández es especialista en sacar de quicio a los de tertulianos del veterano espacio de Telecinco. Y es que con esa habilidad especial que tiene desde que empezó a trabajar en televisión, este sube las audiencias de forma notable.

El caso es que la protagonista de los últimos siete días en Sálvame no ha sido otra que Carmen Borrego, y todo por la boda de su hijo. Unos días antes de que el joven contrajese matrimonio con su novia Paola, el programa de Sálvame hacía perder los nervios a Borrego.

Kiko Hernández hace el mayor daño posible a su compañera

Y es que la hija menor de María Teresa Campos veía como la dirección del programa quería reventarle la boda al joven. Este había dejado claro, por boca de su madre, que el enlace traería consigo una exclusiva en la revista Lecturas.

| Telecinco

A pesar de que intentasen boicotear la boda desde su programa, Carmen Borrego salió airosa. Finalmente, la exclusiva se llevó a cabo sin ningún contratiempo mayor que la pudiese anular.

Una vez pasada la boda, no exenta de polémica por las fuertes medidas de seguridad que contó, Borrego volvió ayer a plató. Los tertulianos querían conocer su opinión acerca de las polémicas palabras de su sobrina Alejandra.

El secreto de Kiko Hernández que deja en mal lugar a José María Almoguera

La joven se destapó en el espacio en el que colabora afirmando que Carmen estuvo "mucho rato enfadada y no se lo pasó bien" en el enlace de su hijo. Carmen dio la callada por respuesta, pero lo que no pudo ocultar fue un bombazo que sacó a la luz Kiko Hernández sobre su hijo.

| La Noticia Digital

Kiko Hernández contaba ayer que José María, que trabaja como técnico en Viva la vida, se presentó en el plató de Sálvame el viernes pasado. Este retó al director del espacio vespertino, David Valldeperas. "Aquí pasó algo muy fuerte y ahora ya se puede contar", comenzaba diciendo el colaborador.

"El otro día, Carmen Borrego se volvió loca aquí, se quitó el micrófono y se quería ir. Fue porque dije que había alguien que quería reventar la boda, que entró y dio algunos detalles y demás. Pues en esa publicidad baja el hijo de Carmen, y le dice al director del programa: tú no me vas a joder la boda", sentenciaba Kiko Hernández.

Borrego niega la versión de Kiko Hernández

Pese a todo, Borrego se revolvía contra Kiko Hernández negando los hechos, y aseguraba que el joven dijo que "mañana no venís a grabar mi finca".

Una versión que el madrileño rechazaba por boca del director del programa. "Me están diciendo que mientes, que estás mintiendo. De hecho, te digo lo que le contestó David Valldeperas, ‘tú a mí no me vas a hacer la escaleta del programa", le corregía Kiko Hernández.

| Mediaset

Para poner algo de luz en esta disputa, María Patiño dio la cara por Kiko Hernández y afirmó haberlo visto todo. Tras ese momento, Kiko mandaba un mensaje directo para José María.

"Al igual que ha ido a por el director del programa, ¿le ha dicho lo mismo tu hijo a Viva la vida por lo que hicieron durante la boda? ¿Ha ido a por Alejandra después de los comentarios que hizo post boda?", se preguntaba, a lo que Carmen ha preferido no contestar.