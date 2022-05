Shakira está preocupada por lo que le pueda suceder a su pareja, Gerard Piqué. El futbolista del Barcelona, junto a Luis Rubiales, podría estar implicado en un caso de corrupción.

Tras la polémica que hubo con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, el diario El Confidencial destapó una información que podría comprometer la imagen de Gerard Piqué. Asimismo, Shakira se enteró de que su marido y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hicieron un acuerdo en el que el futbolista cobraría 24 millones de euros.

Así pues, la empresa Kosmos de Piqué tendría una comisión de cuatro millones de euros por cada temporada jugada en el territorio saudita. Tanto la pareja de Shakira, como Rubiales, acordaron que serían seis temporadas.

Del mismo modo, unos audios han confirmado la existencia de este acuerdo. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer, ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Cuídate mucho, amigo", le dice Rubiales al central del Barça.

El marido de Shakira es acusado de corrupción

Después de dejar al descubierto estos audios, Miguel Galán, presidente de CENAFE, aprovechó para denunciar los posibles delitos de corrupción entre particulares. Igualmente, declaró sobre la administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra Rubiales por su administración en la presidencia y por su relación con el contrato firmado en la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí.

Estas acusaciones producidas hace un mes incluían las figuras de Gerard Piqué y Luis Rubiales. También, se ha culpado a la RFEF y a la empresa Kosmos del jugador, ya que han estado implicadas.

Según la Agencia EFE, fuentes fiscales les han comunicado que el jugador cobró una gran comisión por el hecho de celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Además, han confesado que Rubiales presionó a la dirección de Riad para que abonaran al jugador del Barcelona hasta 24 millones de euros. Luego, lo ocultó en el contrato del futbolista.

El tranquilo mensaje del 'culé' a su mujer

La pareja de Shakira ha hablado sobre lo sucedido en una entrevista exclusiva en el Marca. Piqué aseguraba que todo lo pactado estaba dentro del ámbito legal y que había sido beneficioso para todos los que han participado.

"¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120 000 euros a 40 millones.", manifestó Piqué.

"El Real Madrid ganó en 2020, en 2021 la ganó el Athletic de Bilbao y en 2022 otra vez la ganó el Real Madrid. En estos tres años, se puede ver si nos han ayudado al Barcelona o si a mí me han ayudado en el campo", añadió el jugador.

El marido de Shakira insistía en que no hubo un conflicto de intereses, que se puede comprobar con los resultados de la competición.

"Con el cambio de formato nos pagan 40 millones porque llevamos semifinales y final, con tres partidos. Gracias a este acuerdo, los equipos de Primera RFEF, Segunda RFEF o Tercera RFEF pueden tener unas ayudas que no tendrían de otra manera" concluyó la pareja de Shakira.