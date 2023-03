Yulen Pereira: la dura frase que le dijo a Anabel Pantoja para romper

Yulen Pereira y Anabel Pantoja ya no están juntos. Su relación se terminó para siempre y a través del programa Fiesta el gran público conocía que el esgrimista y la influencer habían terminado su historia de amor. Aquella que comenzó en Supervivientes y que se alargó durante ocho meses más.

Yulen Pereira era consciente de que la sevillana no se esperaba que tras volver de su periplo por América con su tía recibiera ese varapalo tan fuerte. Tras ayudar y arropar en esa gira de conciertos tan especial para la tonadillera, se encontraba con que Yulen le había dejado.

Finalmente, aquellos que decían en su día que la pareja no iba a durar demasiado se les ha acabado dando la razón. En este caso, habría sido Yulen el que habría tomado la decisión de no seguir con la relación. Y es que todo apunta a que tendría una nueva ilusión con nombre y apellidos: Melania Puntas.

Yulen Pereira, demasiado contundente para asombro de la influencer

En las últimas horas, hemos conocido lo que le habría dicho Yulen Pereira a Anabel Pantoja para zanjar su relación sentimental. Ha sido Kike Calleja en Sálvame el que ha dado todos los detalles de esta contundente frase.

El reportero de Telecinco contaba en uno de los directos de Sálvame, que tras volver de la gira de su tía, la andaluza quedó con Yulen para comer. Y este le comunicó su férrea decisión.

El caso es que Anabel no se esperaba en ningún caso que esa cita fuera envenenada y que sería la última vez que vería a Yulen Pereira como pareja.

Yulen Pereira decidió terminar la relación con Anabel con un mensaje tajante

"No te he echado de menos, ya no siento lo mismo", habría sido la frase demoledora de Yulen Pereira a su chica para romper su relación.

El caso es que Anabel se habría quedado sin palabras después de escuchar esta frase del que fue su novio hace hasta hace unos días.

Ahora, todo apunta a una posible infidelidad de Yulen Pereira a la sevillana con la modelo Melania Puntas.

Un tema del que Yulen Pereira tiene claro que se están diciendo muchas cosas que no son verdad. "Dejad de inventar las cosas, por favor", decía a la salida de su casa visiblemente enfadado.

Ahora, Anabel Pantoja se tiene que recomponer y sabe que la sombra de esa deslealtad sigue latente tras el shock en el que se ha quedado después de quedar con su chico. Aunque la cita no era para reencontrarse y compartir nuevos momentos juntos tras un mes sin verse, sino todo lo contrario.

Yulen Pereira sabe que se refugia en los suyos para digerir el varapalo

De hecho, la excolaboradora de Sálvame se ha refugiado en sus amigos y especialmente en su madre Merchi. Ella le está dando todos los cariños del mundo y es que lleva unos días conviviendo en la casa de la exmujer de Bernardo Pantoja.

Por su parte, una buena amiga de Anabel como Belén Esteban daba la cara en Sálvame. Y todo a pesar de que no quería comentar nada específico de lo que había hablado con ella en las últimas horas.

"No voy a hablar nada de lo que he hablado con Anabel, que lo sé todo. Pero como amiga puedo decir que a veces es mejor estar sola que estar mal acompañada", sentenciaba Belén ante la mirada atónita de los colaboradores.

Unas palabras que dejan en muy mal lugar a Yulen Pereira, y veremos si este reacciona a las mismas o prefiere dar la callada por respuesta.