Yulen Pereira, acusado de haber sido infiel a Anabel Pantoja con una famosa: el nombre

Yulen Pereira está de plena actualidad porque, según el programa Fiesta, le ha sido infiel a Anabel Pantoja con una conocida modelo. “Podemos confirmar que la pareja ha roto y el motivo de la ruptura es una supuesta infidelidad, eso también podemos confirmarlo. Han roto por una tercera persona y sabemos por parte de quién viene: Yulen le ha sido infiel a Anabel”, informa Jorge Moreno.

“Anabel está en Sevillla con su madre y él está con su padre, hay una periodista que está en la puerta de su casa. Creemos que él se ha refugiado con el padre porque quizá no está bien porque lleva 24 horas sin publicar nada en sus redes. Lo normal sería que él hiciera campaña a favor de su madre, que está en Supervivientes”, comentan en Fiesta.

| Telecinco

Yulen Pereira supuestamente, según el programa de Telecinco, le habría sido desleal a Anabel Pantoja. “Por eso Anabel estaba tan mosqueada cuando llegó al aeropuerto de Madrid”, opina Emma García. Uno de sus colaboradores ha desvelado la identidad de la tercera en cuestión: es una modelo de reconocimiento internacional.

“La chica de la que hablan es Melania Puntas y ella dice que es mentira, eso dice ella, pero yo no sé si será verdad”, comenta Iván González. Alejandra Rubio ha hablado con una persona que es amiga de Melania: Marta López, la novia de Kiko Matamoros. Alejandra asegura que ella no es la tercera en discordia, pero sus compañeros no le creen.

“Ellos coinciden en un restaurante en Madrid porque tienen un amigo en común, pero no hay nada entre ellos. Ella sabe que él tiene novia y él no es su tipo, a mí eso es lo que me dicen”, justifica Alejandra Rubio. Sin embargo, los amigos de Anabel Pantoja están convencidos de que hay una infidelidad en medio de esta historia.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Una amiga de Anabel Pantoja rompe el silencio

Amor Romeira, amiga de Anabel, ha reconocido que está muy molesta porque sabe que hay una presunta deslealtad. “Ha habido algo, a mí me han dicho que ha habido besos y Melania me ha dicho que no me iba a dar explicaciones. Tengo los mensajes, así que Alejandra, yo te digo que sí”, ha informado la canaria.

“Yo sabía algunas cosas desde hace tiempo, sabía que no estaban atravesando un buen momento y que había crisis. Hoy me han confirmado que no están juntos, es normal que por redes aparentasen lo contrario porque así funciona esto. En el entorno era evidente, aunque no se haya hablado de esto en público porque yo desconozco la infidelidad”, insiste Alejandra Rubio.

| GTRES

Yulen Pereira, también según Amor Romeira, ha tenido más que palabras con Melania. “Ella lo desmiente, pero la información que yo tengo es fiable. No le dije nada a Anabel porque estaba trabando con su tía, pero está al tanto de todo”, comenta Amor.

“A mí no me han hablado de ninguna infidelidad ni me han dicho que la ruptura sea por eso. Yo le tengo un cariño especial a Anabel, pero creo que ha salido de un matrimonio corto y que ahora necesita otras cosas. También tiene problemas con su suegra, que no es amable con ella, y creo que se han juntado varias cosas”, vuelve a insistir Alejandra.

Yulen Pereira tiene que dar explicaciones

“Estamos en la puerta de la casa del padre de Yulen porque todas las pistas le sitúan aquí. Lo que sí sabemos es que desde el jueves él no está en la casa que comparte con Anabel. Queremos saber quién es esa persona y desde cuando se ve con ella”, comenta una reportera.

Amor Romeira ha dado veracidad a esta historia. “Tengo curiosidad por saber cómo habéis dado con Melania”, dice la colaboradora. Supuestamente la identidad de ella era un secreto máximo.