La dura conversación que Anabel Pantoja tuvo con Yulen cuando rompió con ella

Anabel Pantoja se ha convertido en la protagonista del momento y en Fiesta han desvelado todas sus novedades. El citado programa anunció en exclusiva que había roto con Yulen Pereira y ahora sabemos que la decisión la ha tomado él. Anabel está destrozada porque no se lo esperaba y su amiga Amor Romeira ha dado la cara por ella en Telecinco.

“Aquí cada uno tenemos una información porque Amor piensa que Yulen y Melania se han besado, pero yo no lo tengo claro”, comenta Alejandra Rubio. “Ella tiene una nueva ilusión, pero tú puedes conocer a alguien y no tener absolutamente nada. A mí me extraña que la persona que me lo ha contado me mienta porque es de total confianza”, informa la hija de Terelu Campos.

Anabel Pantoja está en el punto de mira y Amor no ha consentido que nadie difame sobre ella, así que ha contado la verdad. Se ha armado de valor y ha desvelado que Pantoja tuvo una charla muy dura con Yulen nada más regresar de América. El deportista le dejó sin dar explicaciones, le rompió el corazón y no se esforzó por justificarse.

“Yo no quiero cagarla porque no quiero traicionar a una amiga, pero Anabel no sabía nada y cuando yo le llamo lo descubre. Anabel venía con la ilusión de encontrarse con su novio y cuando ella vuelve él le deja. Ese señor ha estado todo un mes planeando la ruptura, me juego mucho a que Arelys está en Supervivientes sabiendo esto”, dice Amor.

Pantoja está desolada y, según ha contado Emma García, lleva más de 24 horas sin encender su teléfono móvil. Supuestamente lo apagó después de hablar con su Yulen, quien le dijo por teléfono que la historia de amor que mantienen se ha acabado.

Anabel Pantoja ha tocado fondo

Anabel ha sido señalada por Alejandra Rubio, quien ha insinuado que la sevillana podría tener una nueva ilusión. Amor Romeira ha puesto las cartas encima de la mesa y ha contado lo que sabe porque no permitirá que nadie deje mal a Pantoja.

“Me parece muy injusto, Anabel se entera de a infidelidad porque yo se lo cuento, pero ella no tenía pruebas. Le mandé pruebas y se lo conté todo, pero cuando ella se va con su tía se iba tan contenta y con un viaje planeado. Cuando llega Yulen le dice que quiere romper, ella se va a enfadar conmigo por contar eso”, declara amor.

La colaboradora de Fiesta ha contado cómo fue la conversación que Pantoja tuvo con Pereira. Los hechos están muy claros: la decisión no la ha tomado ella, de hecho ella no sospechaba nada.

“Ella lo ha pasado fatal, cuando yo le llamo para decirle la información, que no se lo dije antes para no desequilibrarla. Cuando el río suena agua lleva y yo no era la única que tenía la información, así que la llamé el miércoles. Le dije que me había llegado que Yulen había estado con una chica y le mando una foto, entonces ella rompe a llorar”, explica Amor.

“Anabel en ese momento me dijo que Yulen le había dejado, así que es mentira que ella tenga otra ilusión. Me sabe mal decir esto porque ella es mi amiga y yo no le quiero traicionar, pero la quiero defender porque no es verdad. No es verdad que ella tenga una nueva ilusión ni que haya dormido con otra persona”, concluye la tertuliana.