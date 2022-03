Xisca Perelló hundida al confirmar lo peor sobre Rafa Nadal

Xisca Perelló estaba viviendo un sueño junto a su marido, el tenista Rafa Nadal. La mujer del manacorí ha sido siempre su principal apoyo. Logros de Nadal en la cancha, que probablemente no hubiesen sido los mismos sin la estabilidad y el amor que Xisca le ha brindado durante tantos años.

Xisca Perelló lleva al lado de Rafa casi 15 años, lo que diríamos, su novia de toda la vida.

De hecho, Rafa la llama Mery, como las personas más cercanas a esta mujer que se ha convertido en la gran sufridora en silencio de las calamidades deportivas de Rafa.

La chica de 33 años acaba de ver como la tremenda remontada que Rafa Nadal ha hecho estos últimos meses se ha visto truncada y por bastante tiempo.

Xisca Perelló recibe la peor noticia sobre Rafa Nadal

Tras un invierno apoteósico, en el que Rafa ha logrado 20 victorias consecutivas y tres títulos, la primavera se presentaba dorada.

Rafa estaba ya pensando en afrontar el torneo Roland Garrós cuando todo se complicaba en el tramo final del Master 1000 de Indian Wells.

Tras una épica victoria en semifinales, contra Carlos Alcaraz, el novio de Xisca Perelló, disputaba la final de este torneo americano partiendo como favorito.

Sin embargo, el cansancio acumulado y una dolencia sobrevenida provocaban que el manacorí perdiera contra Taylor Fritz.

La causa fue un terrible dolor en el pecho que incluso le impedía respirar con normalidad. El entorno del tenista empezó a alarmarse y no solamente por lo que esta dolencia suponía a nivel deportivo.

También por el hecho de que revistiera más gravedad de lo que inicialmente se temía.

Así pues, Rafa volvía a España de urgencia y se sometía a un completo chequeo para determinar qué le está pasando. Y tan importante como el qué, es el 'hasta cuándo'.

Nadal había confirmado su presencia en los torneos de Montecarlo y en el Conde Godó, tras anunciar su baja en el Master 1000 de Miami.

Xisca y Rafa han salido hoy de dudas. El tenista estará entre 4 y 6 semanas de baja. El Dr. Ruiz-Cotorro que lo ha atendido ya tiene diagnóstico: fisura de estrés en el arco costal izquierdo.

Hundidos en el momento más complicado

No es el primer momento complicado que Xisca Perelló vive al lado de su marido. También es consciente de la capacidad del tenista para superar las adversidades y regresar a lo más alto.

Ella sabe que en momentos como este, su papel acompañándolo y dándole todo el apoyo que necesite es vital.

Rafa ha encarado este varapalo con su actitud habitual: enfado contenido y que rápidamente se convierta en esfuerzo positivo.

| Europa Press

Así pues, en el comunicado que se ha hecho llegar a los medios de comunicación, el tenista asegura que "no son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados".

Rápidamente, la pareja de Xisca Perelló saca su lado luchador: "Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más, agradecer a todos el apoyo".

Ser madre, uno de los planes futuros de Xisca

No va a ser a corto plazo, atendiendo al momento deportivo crucial que está viviendo Rafa Nadal ahora mismo. No obstante, Xisca Perelló y él siempre han querido ser padres y el momento está cada vez más cerca.

Ya se especuló mucho con la posibilidad que este bebé llegara el año pasado, pero él ahora está centrado plenamente en su faceta deportiva. Tiene ya 35 años y el cuerpo no es el mismo que con 20. Rafa quiere empezar a cerrar su brillante trayectoria en la cancha y esto ocupa toda su atención.

Xisca, por su parte, tampoco tiene mucho tiempo libre, pues es la Presidenta de la Fundación Rafa Nadal y supervisa personalmente muchos de sus proyectos.

Ahora le toca remar al lado del astro del tenis y seguir haciendo lo que siempre ha hecho: ser su sustento emocional en los momentos complicados. Ya vendrán tiempos mejores para Xisca y Rafa y seguramente, no tardarán mucho en llegar.